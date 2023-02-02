https://sputnik-georgia.ru/20230202/duet-kvaratskheliya-s-futbolistom-napoli-nazvali-odnim-iz-silneyshikh-v-serii-a-274493437.html
Дуэт Кварацхелия с футболистом "Наполи" назвали одним из сильнейших в серии А
Дуэт Кварацхелия с футболистом "Наполи" назвали одним из сильнейших в серии А
Кварацхелия и Осимхене находятся в отличной физической форме, отметил Кьезе 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T19:22+0400
2023-02-02T19:22+0400
2023-02-02T19:22+0400
спорт
новости
грузия
италия
тбилиси
хвича кварацхелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252329174_0:140:1316:880_1920x0_80_0_0_61f6dcfbcd6cfa3b2c60242d741be587.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало отрывки из документального фильма о Федерико Кьезе, где чемпион Европы, нападающий сборной Италии и "Ювентуса" рассказал о сильнейшем дуэте серии А: грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия и нападающем Викторе Осимхене. "Дуэт Оси-Квара – один из сильнейших в серии А. Оба находятся в отличной форме и, главное, слаженно играют вместе с начала сезона", – сказал Кьеза. Нападающий "Ювентуса" также прокомментировал положение своего клуба в турнирной таблице, которое стало крайне тяжелым после поражений от "Наполи" и "Монцы". В победу неаполитанцев над туринцами весомый вклад внес Хвича Кварацхелия – один забитый гол и три асиста. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и восемь результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0f/252329174_0:147:1316:1134_1920x0_80_0_0_65a4585c87b9998baeeb772d8c2ece98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, хвича кварацхелия
Дуэт Кварацхелия с футболистом "Наполи" назвали одним из сильнейших в серии А
Кварацхелия и Осимхене находятся в отличной физической форме, отметил Кьезе
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало отрывки из документального фильма о Федерико Кьезе, где чемпион Европы, нападающий сборной Италии и "Ювентуса" рассказал о сильнейшем дуэте серии А: грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия и нападающем Викторе Осимхене.
"Дуэт Оси-Квара – один из сильнейших в серии А. Оба находятся в отличной форме и, главное, слаженно играют вместе с начала сезона", – сказал
Кьеза.
Нападающий "Ювентуса" также прокомментировал положение своего клуба в турнирной таблице, которое стало крайне тяжелым после поражений от "Наполи" и "Монцы". В победу неаполитанцев над туринцами весомый вклад внес Хвича Кварацхелия – один забитый гол и три асиста.
"Мы не добились успеха в последних нескольких играх, но пытаемся понять, как улучшить нашу атаку, мы потеряли агрессию и ничего не создали, и на нас слишком сильно давят соперники", – признался Кьеза.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и восемь результативных передач.