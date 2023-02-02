https://sputnik-georgia.ru/20230202/duet-kvaratskheliya-s-futbolistom-napoli-nazvali-odnim-iz-silneyshikh-v-serii-a-274493437.html

Дуэт Кварацхелия с футболистом "Наполи" назвали одним из сильнейших в серии А

Дуэт Кварацхелия с футболистом "Наполи" назвали одним из сильнейших в серии А

Кварацхелия и Осимхене находятся в отличной физической форме, отметил Кьезе 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T19:22+0400

2023-02-02T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало отрывки из документального фильма о Федерико Кьезе, где чемпион Европы, нападающий сборной Италии и "Ювентуса" рассказал о сильнейшем дуэте серии А: грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия и нападающем Викторе Осимхене. "Дуэт Оси-Квара – один из сильнейших в серии А. Оба находятся в отличной форме и, главное, слаженно играют вместе с начала сезона", – сказал Кьеза. Нападающий "Ювентуса" также прокомментировал положение своего клуба в турнирной таблице, которое стало крайне тяжелым после поражений от "Наполи" и "Монцы". В победу неаполитанцев над туринцами весомый вклад внес Хвича Кварацхелия – один забитый гол и три асиста. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и восемь результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, хвича кварацхелия