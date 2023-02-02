https://sputnik-georgia.ru/20230202/format-33-natselen-na-sozidanie---lavrov-274492730.html

Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров

Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров

В формате "3+3" участвуют РФ, Азербайджан, Армения, Турция и Иран, а Грузия отказаалсь от участия 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T13:28+0400

2023-02-02T13:28+0400

2023-02-02T13:28+0400

россия

новости

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268831192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc5fdb6647eb3e9a48d87ca645c7df89.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россия продвигает формат "3+3" для того, чтобы в регионе возобладала конструктивная, нацеленность на созидание, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, сергей лавров