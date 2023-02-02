https://sputnik-georgia.ru/20230202/format-33-natselen-na-sozidanie---lavrov-274492730.html
Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров
Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров
В формате "3+3" участвуют РФ, Азербайджан, Армения, Турция и Иран, а Грузия отказаалсь от участия 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T13:28+0400
2023-02-02T13:28+0400
2023-02-02T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россия продвигает формат "3+3" для того, чтобы в регионе возобладала конструктивная, нацеленность на созидание, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, сергей лавров
россия, новости, сергей лавров
Формат "3+3" нацелен на созидание - Лавров
В формате "3+3" участвуют РФ, Азербайджан, Армения, Турция и Иран, а Грузия отказаалсь от участия
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Россия продвигает формат "3+3" для того, чтобы в регионе возобладала конструктивная, нацеленность на созидание, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.
Изначально с инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"Для того, чтобы в этом регионе возобладала конструктивная, нацеленность на созидание мы продвигаем формат "3+3"... Первый прицелочный контакт состоялся, мы будем продолжать", - заявил Лавров.
Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.