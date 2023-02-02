https://sputnik-georgia.ru/20230202/kakoy-budet-vesna-2023-narodnye-primety-o-ranney-vesne-274503268.html
Какой будет весна 2023: народные приметы о ранней весне
Какой будет весна 2023: народные приметы о ранней весне
Наступил февраль – последний, но самый холодный зимний месяц, поэтому все с нетерпением ждут прихода весны, а вместе с ней тепла и солнца 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T20:44+0400
2023-02-02T20:44+0400
2023-02-02T20:44+0400
справки
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Астрономическая весна наступает в день весеннего равноденствия, когда по продолжительности день сравнивается с ночью. День весеннего равноденствия в 2023-м наступит 21 марта – в этот период солнце из южного полушария перейдет в северное, а вместе с ним и тепло. Весной погода бывает очень нестабильной – даже в течение дня меняется несколько раз. Однако определить будет ли весна ранней или поздней и какие она готовит сюрпризы помогут народные приметы. Народные приметы Народные приметы с давних пор помогают определить погоду по природным явлениям, по поведению птиц, зверей и насекомых, а также растениям в любое время года, в том числе и весной. Так, например, прилет жаворонка указывает на раннюю весну. По приметам весна будет теплой и ранней, если пчелы вылетели рано из ульев, а грачи возвращаются прямо на свои старые гнезда. На раннюю весну указывает и громкое пение птиц. Весна будет ранней, если перелетные птицы прилетают стаями. А встреча с белым зайцем в лесу – явная примета, предвещающая позднюю весну. По народным приметам, если кукушка кукует часто и долго – весна будет ранней. А если ранней весной купаются воробьи и вороны, то скоро потеплеет. По приметам весна будет теплой и ранней, если из ранки в березовой коре сок потечет обильно. Теплую погоду предсказывают и облака, высоко и быстро плывущие в начале весны. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какой будет весна 2023: народные приметы о ранней весне
Наступил февраль – последний, но самый холодный зимний месяц, поэтому все с нетерпением ждут прихода весны, а вместе с ней тепла и солнца
Астрономическая весна наступает в день весеннего равноденствия, когда по продолжительности день сравнивается с ночью. День весеннего равноденствия в 2023-м наступит 21 марта – в этот период солнце из южного полушария перейдет в северное, а вместе с ним и тепло.
Весной погода бывает очень нестабильной – даже в течение дня меняется несколько раз. Однако определить будет ли весна ранней или поздней и какие она готовит сюрпризы помогут народные приметы.
Народные приметы
Народные приметы с давних пор помогают определить погоду по природным явлениям, по поведению птиц, зверей и насекомых, а также растениям в любое время года, в том числе и весной. Так, например, прилет жаворонка указывает на раннюю весну.
По приметам весна будет теплой и ранней, если пчелы вылетели рано из ульев, а грачи возвращаются прямо на свои старые гнезда. На раннюю весну указывает и громкое пение птиц.
Весна будет ранней, если перелетные птицы прилетают стаями. А встреча с белым зайцем в лесу – явная примета, предвещающая позднюю весну.
По народным приметам, если кукушка кукует часто и долго – весна будет ранней. А если ранней весной купаются воробьи и вороны, то скоро потеплеет.
По приметам весна будет теплой и ранней, если из ранки в березовой коре сок потечет обильно. Теплую погоду предсказывают и облака, высоко и быстро плывущие в начале весны.
Материал подготовлен на основе открытых источников