https://sputnik-georgia.ru/20230202/kaladze-litsenziya-taksista-v-tbilisi-dolzhna-byt-aktivom-274505314.html

Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом

Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом

К этому времени выдано более 19 тысяч разрешений категории "А" и около 7,8 тысячи - категории "В" 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T17:50+0400

2023-02-02T17:50+0400

2023-02-02T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лицензия водителя такси в Тбилиси должна быть не просто бумажкой, а активом, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации третьего этапа реформы такси.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В".По его словам, в рамках третьего этапа реформы мэрия Тбилиси создаст платформу, воспользовавшись которой владелец лицензии на такси сможет продать ее или сдать в аренду.К этому времени выдано 19 348 разрешений на такси категории "А" и 7798 - категории "В".Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе."Те, у кого не было белых машин, мы помогли им покрасить их или сделать белую пленку так, что они не заплатили даже 1 лари. Для категории такси "А" определен единый стандарт – белый цвет и светящийся знак с надписью TAXI TBILISI", – отметил Каладзе.Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Такси в Тбилиси смогут обслуживать пассажиров на "баслайнах" >>Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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