https://sputnik-georgia.ru/20230202/katasonov-o-smerti-davosskogo-foruma-buduschem-rezervov-tsb-rossii-i-novom-zolotom-standarte-274483217.html

Катасонов о смерти Давосского форума, будущем резервов ЦБ России и новом золотом стандарте

Катасонов о смерти Давосского форума, будущем резервов ЦБ России и новом золотом стандарте

За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T10:20+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

китай

саудовская аравия

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