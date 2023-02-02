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Катасонов о смерти Давосского форума, будущем резервов ЦБ России и новом золотом стандарте
Катасонов о смерти Давосского форума, будущем резервов ЦБ России и новом золотом стандарте
За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T10:20+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, россия, китай, саудовская аравия, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, россия, китай, саудовская аравия, видео
Катасонов о смерти Давосского форума, будущем резервов ЦБ России и новом золотом стандарте
За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов.
Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.