https://sputnik-georgia.ru/20230202/kurs-lari-na-chetverg--26552-gel-274480158.html
Курс лари на четверг – 2,6552 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6552 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T09:20+0400
2023-02-02T09:20+0400
2023-02-02T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 февраля в размере 2,6552 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 2,6552 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 февраля в размере 2,6552 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару