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https://sputnik-georgia.ru/20230202/na-doroge-v-napravlenii-granitsy-gruzii-s-turtsiey-deystvuyut-ogranicheniya-274498905.html
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
Ограничения действуют для большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T16:58+0400
2023-02-02T16:58+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение для некоторых видов автотранспорта запрещено на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, из-за интенсивного снегопада и плохой видимости. По данным департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеоусловий запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости
грузия, новости

На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения

16:58 02.02.2023
© Road Department of RoadsСитуация на Военно-Грузинской дороге зимой после снегопада
Ситуация на Военно-Грузинской дороге зимой после снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2023
© Road Department of Roads
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Ограничения действуют для большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение для некоторых видов автотранспорта запрещено на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, из-за интенсивного снегопада и плохой видимости.
По данным департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеоусловий запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остальных видов транспорта движение свободно.
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