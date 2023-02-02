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На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
Ограничения действуют для большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T16:58+0400
2023-02-02T16:58+0400
2023-02-02T16:58+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение для некоторых видов автотранспорта запрещено на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, из-за интенсивного снегопада и плохой видимости. По данным департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеоусловий запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
Ограничения действуют для большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Движение для некоторых видов автотранспорта запрещено на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, из-за интенсивного снегопада и плохой видимости.
По данным
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сложных метеоусловий запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остальных видов транспорта движение свободно.