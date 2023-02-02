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Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже
Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже
В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки 02.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Париже 13 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Первый турнир Большого шлема по дзюдо 2023 года примет столица Франции 4-5 февраля. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран. В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки. Предварительный состав сборной Грузии: Женщины На прошлогоднем турнире грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали. Первый турнир 2023 года завершился 29 января в Португалии, где сборная Грузии завоевала одну золотую и одну серебряную медаль – Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем Гран-при, а тяжеловес Саба Инанеишвили занял второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили

Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже

10:02 02.02.2023
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге
Сборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге - Sputnik Грузия, 1920, 02.02.2023
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Париже 13 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Первый турнир Большого шлема по дзюдо 2023 года примет столица Франции 4-5 февраля. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран.
В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки. Предварительный состав сборной Грузии:
60 кг - Тимур Нозадзе;
66 кг - Важа Маргвелашвили, Баграт Ниниашвили;
73 кг - Лаша Шавдатуашвили;
81 кг - Тато Григалашвили;
90 кг - Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе ;
100 кг - Варлам Липартелиани, Георгий Бериашвили;
+100 кг - Гурам Тушишвили, Саба Инанеишвили
Женщины
57 кг - Мариам Цихелашвили;
70 кг - Элисо Сисаури.
На прошлогоднем турнире грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали.
Первый турнир 2023 года завершился 29 января в Португалии, где сборная Грузии завоевала одну золотую и одну серебряную медаль – Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем Гран-при, а тяжеловес Саба Инанеишвили занял второе место.
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