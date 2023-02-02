https://sputnik-georgia.ru/20230202/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-pered-turnirom-v-parizhe-274382225.html
Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже
Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже
В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T10:02+0400
2023-02-02T10:02+0400
2023-02-02T10:02+0400
спорт
грузия
новости
париж
тбилиси
франция
важа маргвелашвили
лаша шавдатуашвили
тато григалашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270538236_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f7cf2ddac86f44d6e70bc72b64c0adb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Париже 13 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Первый турнир Большого шлема по дзюдо 2023 года примет столица Франции 4-5 февраля. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран. В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки. Предварительный состав сборной Грузии: Женщины На прошлогоднем турнире грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали. Первый турнир 2023 года завершился 29 января в Португалии, где сборная Грузии завоевала одну золотую и одну серебряную медаль – Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем Гран-при, а тяжеловес Саба Инанеишвили занял второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
тбилиси
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/12/270538236_119:0:1951:1374_1920x0_80_0_0_ac61b805f904576d543e34fbed78e4c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили
Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже
В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Париже 13 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
Первый турнир Большого шлема по дзюдо 2023 года примет столица Франции 4-5 февраля. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран.
В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки. Предварительный состав сборной Грузии:
66 кг - Важа Маргвелашвили, Баграт Ниниашвили;
73 кг - Лаша Шавдатуашвили;
81 кг - Тато Григалашвили;
90 кг - Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе ;
100 кг - Варлам Липартелиани, Георгий Бериашвили;
+100 кг - Гурам Тушишвили, Саба Инанеишвили
57 кг - Мариам Цихелашвили;
На прошлогоднем турнире грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали.
Первый турнир 2023 года завершился 29 января в Португалии, где сборная Грузии завоевала одну золотую и одну серебряную медаль – Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем Гран-при, а тяжеловес Саба Инанеишвили занял второе место.