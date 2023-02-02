https://sputnik-georgia.ru/20230202/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-dzyudo-pered-turnirom-v-parizhe-274382225.html

Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже

Назван состав сборной Грузии по дзюдо перед турниром в Париже

В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки 02.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена на турнире Большого шлема в Париже 13 спортсменами, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Первый турнир Большого шлема по дзюдо 2023 года примет столица Франции 4-5 февраля. Для участия в парижском турнире зарегистрировались 550 дзюдоистов из 85 стран. В Париж поедут 11 юношей и две женщины-дзюдоистки. Предварительный состав сборной Грузии: Женщины На прошлогоднем турнире грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали: Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стал чемпионом, Тато Григалашвили (81 кг) занял второе место, а Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг) завоевали бронзовые медали. Первый турнир 2023 года завершился 29 января в Португалии, где сборная Грузии завоевала одну золотую и одну серебряную медаль – Илья Суламанидзе (100 кг) стал обладателем Гран-при, а тяжеловес Саба Инанеишвили занял второе место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, важа маргвелашвили, лаша шавдатуашвили, тато григалашвили