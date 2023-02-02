https://sputnik-georgia.ru/20230202/plovets-iz-gruzii-v-76-let-zavoeval-shest-zolotykh-medaley-na-chm-274483365.html

Пловец из Грузии в 76 лет завоевал шесть золотых медалей на ЧМ

Пловец из Грузии в 76 лет завоевал шесть золотых медалей на ЧМ

В масштабном турнире участвовали пловцы разного возраста из 31 страны 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Легендарный грузинский пловец, 76-летний Генрих Купрашвили снова удивил мир - шесть золотых и одна серебряная медаль на мировом первенстве по зимнему плаванию в Словении. Местом проведения чемпионата мира по зимнему плаванию 2023 года стал Олимпийский центр гребли на озере Блед. В центре уже проходили Кубок мира по зимнему плаванию 2019 года и Чемпионат мира по зимнему плаванию 2020 года. В масштабном турнире участвовали пловцы разного возраста из 31 страны, а температура воды была всего пять градусов. Генри Купрашвили представлял команду "Технического университета Грузии". В 2002 году Генрих Купрашвили переплыл пролив Дарданеллы - 12 километров - за 3 часа 15 минут стилем "колхури", то есть со связанными руками. Ему обучали древних грузинских воинов. Расчет делался на то, чтобы даже в скованном состоянии не поддаться панике перед водной стихией. В 2013 году в возрасте 67 лет Генри Купрашвили финишировал вторым в массовом марафонском заплыве через Босфор. В нем принимало участие около 1500 уже немолодых пловцов из 37 стран. Он является автором первого грузинского справочника по изучению национальных видов плавания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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