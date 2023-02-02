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Присвоил 100 тысяч лари от государства - в Грузии задержан директор предприятия
Присвоил 100 тысяч лари от государства - в Грузии задержан директор предприятия
Задержанному грозит до 11 лет тюремного заключения 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T12:12+0400
2023-02-02T12:12+0400
2023-02-02T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала одного человека за присвоение денег в крупном размере и использование служебного положения, сообщается на сайте ведомства. Задержан бывший директор "Автотранспортного предприятия Кеди". Следствие установило, что между предприятием и мэрией Кеди ежегодно оформлялись соответствующие соглашения о субсидиях в связи с программой амбулаторного медицинского обслуживания. Директор предприятия использовал служебные полномочия в корыстных целях и суммы, предназначенные в рамках программы, незаконно перечислял на собственный банковский счет. Таким образом он присвоил 97 933 лари (37,2 тысячи долларов) и нанес государству ущерб. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "присвоение или растрата", а также "злоупотребление служебными полномочиями". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Следствие продолжается для установления других лиц, причастных к данному преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Присвоил 100 тысяч лари от государства - в Грузии задержан директор предприятия
Задержанному грозит до 11 лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала одного человека за присвоение денег в крупном размере и использование служебного положения, сообщается на сайте ведомства.
Задержан бывший директор "Автотранспортного предприятия Кеди". Следствие
установило, что между предприятием и мэрией Кеди ежегодно оформлялись соответствующие соглашения о субсидиях в связи с программой амбулаторного медицинского обслуживания.
Директор предприятия использовал служебные полномочия в корыстных целях и суммы, предназначенные в рамках программы, незаконно перечислял на собственный банковский счет. Таким образом он присвоил 97 933 лари (37,2 тысячи долларов) и нанес государству ущерб.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "присвоение или растрата", а также "злоупотребление служебными полномочиями". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Следствие продолжается для установления других лиц, причастных к данному преступлению.