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Растерзан зверем? В Восточной Грузии нашли ноги человека
Растерзан зверем? В Восточной Грузии нашли ноги человека
Конечности 72-летнего жителя села Ламискана нашли рядом с его домом 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T18:04+0400
2023-02-02T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Человеческие ноги нашли в селе Ламискана Каспского района, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, нижние конечности человека обнаружили местные жители и сообщили об этом полиции. Сообщается, что 72-летний Автандил Бенаишвили вероятно стал жертвой волка. Ранее представитель мэра села Ламискана Георгий Чихинашвили заявил, возможно, что один из местных жителей был растерзан и съеден диким зверем. Ноги были найдены рядом с домом.Местные жители требуют реагирования на произошедшее и получение разрешения на охоту на хищника. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста от полугода до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Растерзан зверем? В Восточной Грузии нашли ноги человека
18:04 02.02.2023 (обновлено: 18:15 02.02.2023)
Конечности 72-летнего жителя села Ламискана нашли рядом с его домом
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Человеческие ноги нашли в селе Ламискана Каспского района, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, нижние конечности человека обнаружили местные жители и сообщили об этом полиции. Сообщается, что 72-летний Автандил Бенаишвили вероятно стал жертвой волка.
Ранее представитель мэра села Ламискана Георгий Чихинашвили заявил, возможно, что один из местных жителей был растерзан и съеден диким зверем. Ноги были найдены рядом с домом.
Местные жители требуют реагирования на произошедшее и получение разрешения на охоту на хищника.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста от полугода до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.