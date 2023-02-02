https://sputnik-georgia.ru/20230202/rasterzan-zverem-v-vostochnoy-gruzii-nashli-nogi-cheloveka-274506643.html

Растерзан зверем? В Восточной Грузии нашли ноги человека

Растерзан зверем? В Восточной Грузии нашли ноги человека

Конечности 72-летнего жителя села Ламискана нашли рядом с его домом 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Человеческие ноги нашли в селе Ламискана Каспского района, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, нижние конечности человека обнаружили местные жители и сообщили об этом полиции. Сообщается, что 72-летний Автандил Бенаишвили вероятно стал жертвой волка. Ранее представитель мэра села Ламискана Георгий Чихинашвили заявил, возможно, что один из местных жителей был растерзан и съеден диким зверем. Ноги были найдены рядом с домом.Местные жители требуют реагирования на произошедшее и получение разрешения на охоту на хищника. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста от полугода до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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