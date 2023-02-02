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Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения
Автомобилистам в Грузии стоит быть повнимательнее на дорогах страны 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T10:24+0400
2023-02-02T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Снег, гололед и опасность схода лавин создали проблемы на дорогах Грузии, из-за чего Департамент автомобильных дорог страны ввел ограничения на определенных участках. Так, из-за интенсивного снегопада, на 76-97км участка автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 человек. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Интенсивный снегопад стал причиной введения ограничений и на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (39-62км участка дороги, перевал Накерала) и на дороге Сачхере (Сареки) – Узунта-Шкмери-Зудали. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта восстановлено на 94-110 км участка (перевал Паравани) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, тбилиси, кутаиси, сачхере, департамент автомобильных дорог, новости
грузия, погода, тбилиси, кутаиси, сачхере, департамент автомобильных дорог, новости
Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения
10:24 02.02.2023 (обновлено: 10:26 02.02.2023)
Автомобилистам в Грузии стоит быть повнимательнее на дорогах страны
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Снег, гололед и опасность схода лавин создали проблемы на дорогах Грузии, из-за чего Департамент автомобильных дорог страны ввел ограничения на определенных участках.
Так, из-за интенсивного снегопада, на 76-97км участка автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 человек. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
Интенсивный снегопад стал причиной введения ограничений и на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (39-62км участка дороги, перевал Накерала) и на дороге Сачхере (Сареки) – Узунта-Шкмери-Зудали.
Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное.
Благодаря очистительным работам движение автотранспорта восстановлено на 94-110 км участка (перевал Паравани) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.