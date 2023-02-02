https://sputnik-georgia.ru/20230202/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--gde-deystvuyut-ogranicheniya-274483027.html

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии – где действуют ограничения

Автомобилистам в Грузии стоит быть повнимательнее на дорогах страны 02.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Снег, гололед и опасность схода лавин создали проблемы на дорогах Грузии, из-за чего Департамент автомобильных дорог страны ввел ограничения на определенных участках. Так, из-за интенсивного снегопада, на 76-97км участка автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автотранспорта вместимостью более 30 человек. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Интенсивный снегопад стал причиной введения ограничений и на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури (39-62км участка дороги, перевал Накерала) и на дороге Сачхере (Сареки) – Узунта-Шкмери-Зудали. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободное. Благодаря очистительным работам движение автотранспорта восстановлено на 94-110 км участка (перевал Паравани) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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