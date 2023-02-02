https://sputnik-georgia.ru/20230202/spetsialnyy-standart-na-produkty-pitaniya-v-gruzii-vstupit-v-silu-s-1-iyunya-274507762.html
Специальный стандарт на продукты питания в Грузии вступит в силу с 1 июня
Специальный стандарт на продукты питания в Грузии вступит в силу с 1 июня
Стандарт предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продуктов 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T22:38+0400
2023-02-02T22:38+0400
2023-02-02T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Производители и реализаторы продуктов питания, а также перерабатывающие пункты до 1 июня 2023 года должны внедрить систему анализа рисков и критически контрольных точек (HACCP), сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии. Представители агентства продовольствия систематически проводят встречи с бизнес-операторами и знакомят их с требованиями данной системы. Внедрить эту систему бизнес-операторы могут после того, как удовлетворят требования образцовой практики производства и осуществят необходимые GMP (надлежащая производственная практика) и GHP (это основные принципы, процедуры и инструменты, которые помогают создать правильную среду для производства продуктов приемлемого качества) программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, продукты питания, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, продукты питания, национальное агентство продовольствия грузии
Специальный стандарт на продукты питания в Грузии вступит в силу с 1 июня
Стандарт предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продуктов
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Производители и реализаторы продуктов питания, а также перерабатывающие пункты до 1 июня 2023 года должны внедрить систему анализа рисков и критически контрольных точек (HACCP), сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.
HACCP или же Hazard Analysis and Critical Control Points
– концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
Представители агентства продовольствия систематически проводят встречи с бизнес-операторами и знакомят их с требованиями данной системы.
Внедрить эту систему бизнес-операторы могут после того, как удовлетворят требования образцовой практики производства и осуществят необходимые GMP (надлежащая производственная практика) и GHP (это основные принципы, процедуры и инструменты, которые помогают создать правильную среду для производства продуктов приемлемого качества) программы.