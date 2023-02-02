https://sputnik-georgia.ru/20230202/v-tbilisi-obnovyat-esche-12-stantsiy-metro-274469725.html

В Тбилиси обновят еще 12 станций метро

В Тбилиси обновят еще 12 станций метро

Принять участие в тендерах смогут и опытные иностранные компании, отметил мэр 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует обновить 12 станций метро и осуществить определенные проекты на десяти станциях, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, международые финансовые организации выделили долг в размере 50 миллионов евро и еще пять миллионов в качестве гранта. Именно на эти деньги планируется обновить 12 станций метро и осуществить проекты на десяти станциях метро. По словам Каладзе, решение о приглашении иностранных компаний было принято исходя из плохого опыта работы столичного муниципалитета с местными компаниями. Мэр привел пример станции метро "Варкетили", где несколько лет назад сделали ремонт, однако обрушился потолок и пострадали 14 человек. Каладзе также вспомнил об опыте обновления станции метро "Гоциридзе", которая до сих пор не эксплуатируется. По словам мэра, в Грузии компании боятся взять на себя такую ответственность, как обновление станции метро. Проблемные станцииМэрия Тбилиси разорвала сотрудничество с компанией "Мамисон", которая осуществляла ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе". Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" с очень большим опозданием были завершены, однако из-за определенных проблем не удается пустить ее в эксплуатацию. Каладзе подчеркнул, что исправлением дефектов занимается сама мэрия, а сумму, которая будет потрачена на эксплуатацию станции метро "Гоциридзе", мэрия потребует от компании "Мамисон" через суд. Компания "Мамисон", победившая в тендере, должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана. Пришлось полностью заменить перрон, чего не было предусмотрено в проекте, однако такую задержку работ со стороны компании в мэрии Тбилиси назвали неприемлемой. Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра. Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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