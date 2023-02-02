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В вопросе санкций против РФ Грузия руководствуется национальными интересами - Лавров
В вопросе санкций против РФ Грузия руководствуется национальными интересами - Лавров
Тбилиси предпочел сохранить экономические отношения с российской стороной, отметил дипломат 02.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-02T12:31+0400
2023-02-02T12:31+0400
2023-02-02T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Лавров подчеркнул, что Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России".Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, грузия, сергей лавров, дмитрий киселев, россия сегодня
россия, политика, грузия, сергей лавров, дмитрий киселев, россия сегодня
В вопросе санкций против РФ Грузия руководствуется национальными интересами - Лавров
12:31 02.02.2023 (обновлено: 12:57 02.02.2023)
Тбилиси предпочел сохранить экономические отношения с российской стороной, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.
Лавров подчеркнул, что Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России".
"Есть заявления премьера (Грузии - ред.), его министров о том, что в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт - даже там такая терминология пошла в ход - мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, энергоносители мы получаем - это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа", - декламировал Лавров позицию Тбилиси.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.