https://sputnik-georgia.ru/20230202/v-voprose-sanktsiy-protiv-rf-gruziya-rukovodstvuetsya-natsionalnymi-interesami---lavrov-274489965.html

В вопросе санкций против РФ Грузия руководствуется национальными интересами - Лавров

В вопросе санкций против РФ Грузия руководствуется национальными интересами - Лавров

Тбилиси предпочел сохранить экономические отношения с российской стороной, отметил дипломат 02.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-02T12:31+0400

2023-02-02T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Правительство Грузии в ответ на давление Запада с требованиями ввести санкции против РФ руководствуется национальными интересами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и генеральному директору "России сегодня" Дмитрию Киселеву.Лавров подчеркнул, что Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель для России".Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, грузия, сергей лавров, дмитрий киселев, россия сегодня