https://sputnik-georgia.ru/20230204/gruziya-aktivno-prodolzhit-stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-274557115.html

Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад

Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад

Все основные участки магистрали планируется завершить в 2024 году, в результате доехать из Тбилиси в Батуми можно будет всего за 3-3,5 часа 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T10:32+0400

2023-02-04T10:32+0400

2023-02-04T10:32+0400

грузия

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рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Развитие международной трассы Восток-Запад (Е-60), являющейся важной частью Среднего коридора, будет активно продолжено в 2023 году, работы ведутся на 108 километрах магистрали, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Кроме того, по информации пресс-службы, в 2023 году к уже открытому 24-километровому участку Самтредиа-Григолети добавится новый. Также будет сдан в эксплуатацию еще 13,5-километровый участок Самтредиа-Григолети, что позволит передвигаться от Зестафони (узел Аргвета) до Ланчхути по четырехполосной скоростной трассе протяженностью 86 километров. Кроме того, будут продолжены работы на 12-километровом участке третьего лота Самтредиа-Григолети. В 2023 году работы будут продолжены на участке дороги Григолети-Кобулети, по плану к магистральным дорогам будет добавлено 6 километров. Также в конце 2023 года планируется завершить строительство важнейшей объездной дороги Батуми протяженностью 13,3 километра. В целом, в рамках строительства всех текущих участков автомагистрали Восток-Запад все основные участки планируется завершить в 2024 году, в результате доехать из Тбилиси в Батуми можно будет всего за 3-3,5 часа. На сегодняшний день для того, чтобы доехать из столицы Грузии в Батуми, требуется около 5 часов. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги, рикотский перевал