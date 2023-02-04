Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад
Все основные участки магистрали планируется завершить в 2024 году, в результате доехать из Тбилиси в Батуми можно будет всего за 3-3,5 часа
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Развитие международной трассы Восток-Запад (Е-60), являющейся важной частью Среднего коридора, будет активно продолжено в 2023 году, работы ведутся на 108 километрах магистрали, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.
Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей
© photo: Sputnik / Stringer
Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Кроме того, по информации пресс-службы, в 2023 году к уже открытому 24-километровому участку Самтредиа-Григолети добавится новый.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaСтроительство автомагистрали Григолети-Кобулети
Строительство автомагистрали Григолети-Кобулети
Также будет сдан в эксплуатацию еще 13,5-километровый участок Самтредиа-Григолети, что позволит передвигаться от Зестафони (узел Аргвета) до Ланчхути по четырехполосной скоростной трассе протяженностью 86 километров.
Кроме того, будут продолжены работы на 12-километровом участке третьего лота Самтредиа-Григолети.
В 2023 году работы будут продолжены на участке дороги Григолети-Кобулети, по плану к магистральным дорогам будет добавлено 6 километров.
Строительство объездной дороги в Григолети
Также в конце 2023 года планируется завершить строительство важнейшей объездной дороги Батуми протяженностью 13,3 километра.
В целом, в рамках строительства всех текущих участков автомагистрали Восток-Запад все основные участки планируется завершить в 2024 году, в результате доехать из Тбилиси в Батуми можно будет всего за 3-3,5 часа.
На сегодняшний день для того, чтобы доехать из столицы Грузии в Батуми, требуется около 5 часов.
Автобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии - эстакады
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.