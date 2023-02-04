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Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани
Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани
Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T13:01+0400
2023-02-04T13:01+0400
2023-02-04T13:01+0400
спорт
грузия
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бакуриани
мариам квривишвили
международная федерация лыжного спорта
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. До чемпионата мира в Бакуриани осталось меньше двух недель, и все основные инфраструктурные работы почти завершены. Также на завершающей стадии находится строительство и обустройство деревни спортсменов. Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия выступят правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии. На всемирном чемпионате состоится 30 состязаний по семи видам. В рамках проекта чемпионата в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний. Для проведения чемпионата приобретена специальная техника, инвентарь безопасности. Инвестировано около 300 миллионов лари (около 113 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта
спорт, грузия, новости, бакуриани, мариам квривишвили, международная федерация лыжного спорта
Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани
Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS)
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
До чемпионата мира в Бакуриани осталось меньше двух недель, и все основные инфраструктурные работы почти завершены. Также на завершающей стадии находится строительство и обустройство деревни спортсменов.
"Все это (высокая оценка федерации - ред.) дает нам возможность быть уверенными в том, что Грузия достойно примет столь важное мероприятие, что будет способствовать развитию туризма нашей страны, особенно горнолыжного туризма, и правильному позиционированию Грузии", - сказала Квривишвили.
Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия выступят правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.
На всемирном чемпионате состоится 30 состязаний по семи видам. В рамках проекта чемпионата в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний.
Для проведения чемпионата приобретена специальная техника, инвентарь безопасности. Инвестировано около 300 миллионов лари (около 113 млн долларов).