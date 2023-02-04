https://sputnik-georgia.ru/20230204/gruziyu-pokhvalili-za-podgotovku-k-chm-po-fristaylu-v-bakuriani-274539283.html

Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани

Грузию похвалили за подготовку к ЧМ по фристайлу в Бакуриани

Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) 04.02.2023, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

бакуриани

мариам квривишвили

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузия получила высокую оценку Международной федерации лыжного спорта за проделанную работу по подготовке к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Бакуриани, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. До чемпионата мира в Бакуриани осталось меньше двух недель, и все основные инфраструктурные работы почти завершены. Также на завершающей стадии находится строительство и обустройство деревни спортсменов. Чемпионат пройдет в 2023 году с 16 февраля по 5 марта под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия выступят правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии. На всемирном чемпионате состоится 30 состязаний по семи видам. В рамках проекта чемпионата в Бакуриани построены три новые канатные дороги, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров, шесть новых трасс для состязаний. Для проведения чемпионата приобретена специальная техника, инвентарь безопасности. Инвестировано около 300 миллионов лари (около 113 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

бакуриани

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