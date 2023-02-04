https://sputnik-georgia.ru/20230204/kakogo-chisla-prazdnuyut-katolicheskuyu-i-pravoslavnuyu-paskhu-v-2023-godu-274562900.html

Какого числа празднуют католическую и православную Пасху в 2023 году?

Какого числа празднуют католическую и православную Пасху в 2023 году?

Пасха – первый христианский праздник, который ежегодно празднуют весной 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T14:41+0400

2023-02-04T14:41+0400

2023-02-04T16:29+0400

справки

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У Пасхи нет точной даты празднования – каждый год ее рассчитывают по специальному церковному календарю. Какого числа католическая и православная Пасха в 2023 году и как возникла разница в датах празднования, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа празднуют Пасху? Обычно католики и православные празднуют Пасху в разное время – в 2023-м Светлое Воскресение Христово католическая церковь празднует 9 апреля, а православная – 16 апреля. Даты празднования Светлого Воскресения Христова иногда совпадают – в последний раз православную и католическую Пасху праздновали вместе в 2017-м. Слово "Пасха" или "Песах" в переводе с еврейского означает "прохождение, избавление". Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали как воспоминание об избавлении иудеев от гнета египетских фараонов. Священное Писание повествует, что ангел-губитель по повелению Господа прошел мимо домов иудеев, косяки окон и дверей которых окропили кровью жертвенного ягненка. Так Песах стал пророческим предсказанием Воскресения Христова - своей смертью Спаситель искупил человечество от грехов, даровал ему прощение и вечную жизнь через воскресение. Разница в датах Пасху в первые века христианства отмечали все вместе по иудейскому календарю и начинали праздновать 14 числа месяца нисан, что по современному календарю соответствует марту - апрелю. В 2023-м Песах выпадает на 6 апреля – в Израиле его празднуют в течение недели. Со второго века дату празднования христианской Пасхи, по инициативе епископа Сикстуса, возглавлявшего с 116 по 126-й Римскую церковь, перенесли на другой день, который с иудейской не совпадал. Новая дата Пасхи вызвала разногласия между епископами, которые применяли для расчета даты праздника различные системы. Общее правило – праздновать христианскую Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше дня весеннего равноденствия (21 марта) – приняли на Никейском соборе, созванном императором Константином в 325-м. Разница в определении даты празднования католиками и православными возникла в 1582 году после проведения календарной реформы. Православные церкви, не признавшие григорианский календарь или так называемый новый стиль, продолжали праздновать церковные праздники по-старому - юлианскому - календарю. Соответственно, из-за различия в календарях дата празднования православной и католической Пасхи в разные годы выпадает на разные дни. Разница между юлианским и григорианским календарями в этом столетии составляет 13 дней. Разница между датами православной и католической Пасхи обычно составляет или одну, или несколько недель. Материал подготовлен на основе открытых источников

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