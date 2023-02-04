https://sputnik-georgia.ru/20230204/kategoricheski-s-goblinom-drova-dlya-moldovy-proval-chvk-motsart-i-vudu-diplomatiya-kieva-274557902.html

Категорически с Гоблином: дрова для Молдовы, провал ЧВК "Моцарт" и вуду-дипломатия Киева

Категорически с Гоблином: дрова для Молдовы, провал ЧВК "Моцарт" и вуду-дипломатия Киева

Смотрите в видео новый выпуск "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым 04.02.2023, Sputnik Грузия

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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует передачу в качестве гуманитарной помощи партии дров из Румынии Молдове, масштабные обыски у высокопоставленных деятелей Украины и бегство из Украины американской ЧВК "Моцарт". Кроме того, наш гость рассуждает о невыученных Западом уроках истории, главном кандидате на роль новой "анти-России", смерти украинской дипломатии и многом другом.

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