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Категорически с Гоблином: дрова для Молдовы, провал ЧВК "Моцарт" и вуду-дипломатия Киева
Категорически с Гоблином: дрова для Молдовы, провал ЧВК "Моцарт" и вуду-дипломатия Киева
Смотрите в видео новый выпуск "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T12:06+0400
2023-02-04T12:06+0400
2023-02-04T12:06+0400
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В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует передачу в качестве гуманитарной помощи партии дров из Румынии Молдове, масштабные обыски у высокопоставленных деятелей Украины и бегство из Украины американской ЧВК "Моцарт". Кроме того, наш гость рассуждает о невыученных Западом уроках истории, главном кандидате на роль новой "анти-России", смерти украинской дипломатии и многом другом.
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мультимедиа, видео, молдова, украина, киев, аналитика, видео
мультимедиа, видео, молдова, украина, киев, аналитика, видео
Категорически с Гоблином: дрова для Молдовы, провал ЧВК "Моцарт" и вуду-дипломатия Киева
Смотрите в видео новый выпуск "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует передачу в качестве гуманитарной помощи партии дров из Румынии Молдове, масштабные обыски у высокопоставленных деятелей Украины и бегство из Украины американской ЧВК "Моцарт".
Кроме того, наш гость рассуждает о невыученных Западом уроках истории, главном кандидате на роль новой "анти-России", смерти украинской дипломатии и многом другом.