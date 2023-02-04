https://sputnik-georgia.ru/20230204/kontsert-laureatov-natsionalnogo-konkursa-kompozitorov-proydet-v-tbilisi-274489660.html
Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси
Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси
На концерте прозвучат произведения Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T12:31+0400
2023-02-04T12:31+0400
2023-02-04T12:31+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
вильнюс
литва
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
сандро небиеридзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/19/248211951_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1bb2903a180ec11e0c7216c961df9152.jpg
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый концерт из серии лауреатов Национального конкурса композиторов Грузии состоится 4 февраля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе. На концерте прозвучат камерные и симфонические произведения грузинских современных композиторов: Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия. Национальный конкурс композиторов был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе.Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах – для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
вильнюс
литва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/19/248211951_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_0b6a14c1f4991589acaa73a1d4882391.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, литва, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, сандро небиеридзе
культура, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, литва, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, сандро небиеридзе
Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси
На концерте прозвучат произведения Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый концерт из серии лауреатов Национального конкурса композиторов Грузии состоится 4 февраля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе.
На концерте прозвучат камерные и симфонические произведения грузинских современных композиторов: Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия.
Национальный конкурс композиторов был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе.
Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах – для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.