https://sputnik-georgia.ru/20230204/kontsert-laureatov-natsionalnogo-konkursa-kompozitorov-proydet-v-tbilisi-274489660.html

Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси

Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси

На концерте прозвучат произведения Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T12:31+0400

2023-02-04T12:31+0400

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

сандро небиеридзе

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый концерт из серии лауреатов Национального конкурса композиторов Грузии состоится 4 февраля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе. На концерте прозвучат камерные и симфонические произведения грузинских современных композиторов: Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия. Национальный конкурс композиторов был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе.Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах – для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, литва, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, сандро небиеридзе