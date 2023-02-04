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Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси
Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси
На концерте прозвучат произведения Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия 04.02.2023, Sputnik Грузия
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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
сандро небиеридзе
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый концерт из серии лауреатов Национального конкурса композиторов Грузии состоится 4 февраля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе. На концерте прозвучат камерные и симфонические произведения грузинских современных композиторов: Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия. Национальный конкурс композиторов был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе.Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах – для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, литва, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, сандро небиеридзе
культура, грузия, новости, тбилиси, вильнюс, литва, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, сандро небиеридзе

Концерт лауреатов Национального конкурса композиторов пройдет в Тбилиси

12:31 04.02.2023
© Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and CultureЦентр имени Джансуга Кахидзе
Центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.02.2023
© Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture
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На концерте прозвучат произведения Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый концерт из серии лауреатов Национального конкурса композиторов Грузии состоится 4 февраля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Д. Кахидзе.
На концерте прозвучат камерные и симфонические произведения грузинских современных композиторов: Сандро Небиеридзе, Лаши Хархелаури и Николоза Шенгелия.
Национальный конкурс композиторов был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе.
Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах – для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.
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