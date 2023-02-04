https://sputnik-georgia.ru/20230204/levan-kobiashvili-v-tretiy-raz-vozglavil-federatsiyu-futbola-gruzii-274566402.html

Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз

Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз

Кобиашаили был единственным кандидатом на выборах 04.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Действующий президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили избран на пост главы ФФГ в третий раз. Кандидатуру Кобиашаили на пост главы федерации выдвинули 29 субъектов исполнительного комитета из 30, и он был единственным кандидатом на выборах. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Последний избирательный съезд Федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он также был единственным кандидатом на пост. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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