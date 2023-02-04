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Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз
Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз
Кобиашаили был единственным кандидатом на выборах 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T15:21+0400
2023-02-04T15:21+0400
2023-02-04T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Действующий президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили избран на пост главы ФФГ в третий раз. Кандидатуру Кобиашаили на пост главы федерации выдвинули 29 субъектов исполнительного комитета из 30, и он был единственным кандидатом на выборах. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Последний избирательный съезд Федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он также был единственным кандидатом на пост. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, леван кобиашвили, ффг
Леван Кобиашвили возглавил Федерацию футбола Грузии в третий раз
15:21 04.02.2023 (обновлено: 16:25 04.02.2023)
Кобиашаили был единственным кандидатом на выборах
ТБИЛИСИ, 4 фев – Sputnik. Действующий президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили избран на пост главы ФФГ в третий раз.
Кандидатуру Кобиашаили на пост главы федерации выдвинули 29 субъектов исполнительного комитета из 30, и он был единственным кандидатом на выборах.
Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. Последний избирательный съезд Федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он также был единственным кандидатом на пост.
Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.