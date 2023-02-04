https://sputnik-georgia.ru/20230204/moldavskiy-deputat-tsyrdya-kto-prodvigaet-lgbt-povestku-v-moldove---video-274557598.html

Молдавский депутат Цырдя: кто продвигает ЛГБТ-повестку в Молдове? - видео

Молдавский депутат Цырдя: кто продвигает ЛГБТ-повестку в Молдове? - видео

Евросоюз требует от Молдовы узаконить однополые браки, при этом власти страны уже начали масштабную информационную кампанию для обоснования этого решения 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T08:58+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Кто спонсирует борьбу с традиционными ценностями? Чем опасна Стамбульская конвенция? Что внушают детям в молдавских школах? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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