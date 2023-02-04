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Молдавский депутат Цырдя: кто продвигает ЛГБТ-повестку в Молдове? - видео
Молдавский депутат Цырдя: кто продвигает ЛГБТ-повестку в Молдове? - видео
Евросоюз требует от Молдовы узаконить однополые браки, при этом власти страны уже начали масштабную информационную кампанию для обоснования этого решения 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T08:58+0400
2023-02-04T08:58+0400
2023-02-04T08:58+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Кто спонсирует борьбу с традиционными ценностями? Чем опасна Стамбульская конвенция? Что внушают детям в молдавских школах? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, молдова, видео, лгбт
мультимедиа, видео, молдова, видео, лгбт
Молдавский депутат Цырдя: кто продвигает ЛГБТ-повестку в Молдове? - видео
Евросоюз требует от Молдовы узаконить однополые браки, при этом власти страны уже начали масштабную информационную кампанию для обоснования этого решения
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Кто спонсирует борьбу с традиционными ценностями? Чем опасна Стамбульская конвенция? Что внушают детям в молдавских школах?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.