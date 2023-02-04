https://sputnik-georgia.ru/20230204/novaya-zhizn-muzeya-shelka-v-gruzii---kak-prodvigayutsya-vosstanovitelnye-raboty-274563438.html
Новая жизнь музея шелка в Грузии - как продвигаются восстановительные работы
Новая жизнь музея шелка в Грузии - как продвигаются восстановительные работы
Здание музея - памятник культурного наследия, поэтому предпринимаются все усилия для сохранения его аутентичности 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T18:32+0400
2023-02-04T18:32+0400
2023-02-04T18:32+0400
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новости
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Завершено укрепление здания Государственного музея шелка Грузии в центре Тбилиси, сейчас специалисты работают над обновлением фасада здания.Мэр столицы Каха Каладзе ознакомился с завершенными и текущими работами, которые проводятся в рамках программы Фонда развития Тбилиси "Новый Тбилиси". Здание музея было укреплено, восстановлены коммуникации, устроены дренажная и отопительная системы, очищены кирпичные стены, установлены внутренние железные двери и окна, устроены санузлы, этаж полностью приспособлен для лиц ОВЗ. На данный момент продолжаются внутренние ремонтные работы и выполняется реставрация фасада. Как известно, музей - памятник культурного наследия, поэтому предпринимаются все усилия для сохранения аутентичности. Каладзе отметил, что восстановительные работы должны быть завершены к концу лета-началу осени 2023 года. Государственный музей шелка был основан в 1887 году и является одним из старейших музеев в Грузии. В музее хранится разнообразная коллекция, связанная с шелком как местного, так и иностранного производства из более 60 государств. В музее есть богатая библиотека, в которой хранятся уникальные книги по естествознанию XVIII-XIX веков на русском, английском, немецком, французском, итальянском, румынском, венгерском, китайском, японском, персидском, арабском и других языках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, каха каладзе
грузия, новости, культура, каха каладзе
Новая жизнь музея шелка в Грузии - как продвигаются восстановительные работы
Здание музея - памятник культурного наследия, поэтому предпринимаются все усилия для сохранения его аутентичности
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Завершено укрепление здания Государственного музея шелка Грузии в центре Тбилиси, сейчас специалисты работают над обновлением фасада здания.
Мэр столицы Каха Каладзе ознакомился с завершенными и текущими работами, которые проводятся в рамках программы Фонда развития Тбилиси "Новый Тбилиси". Здание музея было укреплено, восстановлены коммуникации, устроены дренажная и отопительная системы, очищены кирпичные стены, установлены внутренние железные двери и окна, устроены санузлы, этаж полностью приспособлен для лиц ОВЗ.
"Здесь была тяжелейшая ситуация. В первую очередь, были проведены работы по укреплению, ведь здание фактически разрушалось. В подвал было невозможно войти. Возникла проблема с водой, которая наносила ущерб зданию. На сегодняшний день подвал приведен в порядок и установлена дренажная система", - сказал Каладзе.
На данный момент продолжаются внутренние ремонтные работы и выполняется реставрация фасада. Как известно, музей - памятник культурного наследия, поэтому предпринимаются все усилия для сохранения аутентичности.
Каладзе отметил, что восстановительные работы должны быть завершены к концу лета-началу осени 2023 года.
Государственный музей шелка был основан в 1887 году и является одним из старейших музеев в Грузии. В музее хранится разнообразная коллекция, связанная с шелком как местного, так и иностранного производства из более 60 государств.
В музее есть богатая библиотека, в которой хранятся уникальные книги по естествознанию XVIII-XIX веков на русском, английском, немецком, французском, итальянском, румынском, венгерском, китайском, японском, персидском, арабском и других языках.