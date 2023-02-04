https://sputnik-georgia.ru/20230204/pretenzii-ukrainy-skandal-vokrug-saakashvili-i-taynye-svyazi-karasina-i-abashidze-274565253.html

Претензии Украины, скандал вокруг Саакашвили и "тайные связи" Карасина и Абашидзе

Претензии Украины, скандал вокруг Саакашвили и "тайные связи" Карасина и Абашидзе

Обострение отношений между Грузией и Украиной, скандал вокруг Михаила Саакашвили и попытки оппозиционных СМИ устроить грузино-российский скандал. Как это все... 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T13:18+0400

2023-02-04T13:18+0400

2023-02-04T13:18+0400

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зураб абашидзе

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В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в намерении убить Михаила Саакашвили.Что же касается самого Саакашвили, многие эксперты и знающие его люди ставят ему диагноз - "воспаление хитрости".Представитель посольства Украины в Грузии Андрей Касьянов внезапно увидел риски для украинцев на территории нашей страны в случае, если будет возобновлено авиасообщение с Россией.Спецпредставителя правительства Грузии Зураба Абашидзе "обвинили" в связи с сенатором РФ Григорием Карасиным. Напомним, Абашидзе и Карасин были назначены на государственном уровне деловыми партнерами по урегулированию отношений между двумя странами.

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