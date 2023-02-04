https://sputnik-georgia.ru/20230204/pretenzii-ukrainy-skandal-vokrug-saakashvili-i-taynye-svyazi-karasina-i-abashidze-274565253.html
Претензии Украины, скандал вокруг Саакашвили и "тайные связи" Карасина и Абашидзе
Претензии Украины, скандал вокруг Саакашвили и "тайные связи" Карасина и Абашидзе
Обострение отношений между Грузией и Украиной, скандал вокруг Михаила Саакашвили и попытки оппозиционных СМИ устроить грузино-российский скандал. Как это все... 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T13:18+0400
2023-02-04T13:18+0400
2023-02-04T13:18+0400
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В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в намерении убить Михаила Саакашвили.Что же касается самого Саакашвили, многие эксперты и знающие его люди ставят ему диагноз - "воспаление хитрости".Представитель посольства Украины в Грузии Андрей Касьянов внезапно увидел риски для украинцев на территории нашей страны в случае, если будет возобновлено авиасообщение с Россией.Спецпредставителя правительства Грузии Зураба Абашидзе "обвинили" в связи с сенатором РФ Григорием Карасиным. Напомним, Абашидзе и Карасин были назначены на государственном уровне деловыми партнерами по урегулированию отношений между двумя странами.
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мультимедиа, видео, видео, грузия, политика, украина, михаил саакашвили, григорий карасин, зураб абашидзе, sputnik, новости, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, видео, грузия, политика, украина, михаил саакашвили, григорий карасин, зураб абашидзе, sputnik, новости, видео-новости из грузии
Претензии Украины, скандал вокруг Саакашвили и "тайные связи" Карасина и Абашидзе
Обострение отношений между Грузией и Украиной, скандал вокруг Михаила Саакашвили и попытки оппозиционных СМИ устроить грузино-российский скандал. Как это все связано? Вы узнаете из аналитического видеоблога Sputnik Грузия
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в намерении убить Михаила Саакашвили.
Что же касается самого Саакашвили, многие эксперты и знающие его люди ставят ему диагноз - "воспаление хитрости".
Представитель посольства Украины в Грузии Андрей Касьянов внезапно увидел риски для украинцев на территории нашей страны в случае, если будет возобновлено авиасообщение с Россией.
Спецпредставителя правительства Грузии Зураба Абашидзе "обвинили" в связи с сенатором РФ Григорием Карасиным. Напомним, Абашидзе и Карасин были назначены на государственном уровне деловыми партнерами по урегулированию отношений между двумя странами.