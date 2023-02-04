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Сколько заключенных скончались в тюрьмах Грузии в 2022 году?
Сколько заключенных скончались в тюрьмах Грузии в 2022 году?
12 заключенных скончались в клиниках, еще 9 - в тюрьмах 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T16:31+0400
2023-02-04T16:31+0400
2023-02-04T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. В тюрьмах Грузии в 2022 году скончался 21 заключенный, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 12 заключенных скончались в клиниках, еще девять - в тюрьмах. Что касается причин смерти заключенных, то в официальных документах указано следующее:По данным на 1 января 2023 года, в тюрьмах Грузии содержалось 9,5 тысяч заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, сакстат, тюрьма, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, сакстат, тюрьма, специальная пенитенциарная служба
Сколько заключенных скончались в тюрьмах Грузии в 2022 году?
16:31 04.02.2023 (обновлено: 16:44 04.02.2023)
12 заключенных скончались в клиниках, еще 9 - в тюрьмах
ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. В тюрьмах Грузии в 2022 году скончался 21 заключенный, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, 12 заключенных скончались в клиниках, еще девять - в тюрьмах.
Что касается причин смерти заключенных, то в официальных документах указано следующее:
Различные заболевания - 4;
Неустановленная причина - 12.
По данным на 1 января 2023 года, в тюрьмах Грузии содержалось 9,5 тысяч заключенных.