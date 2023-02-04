https://sputnik-georgia.ru/20230204/skolko-zaklyuchennykh-skonchalis-v-tyurmakh-gruzii-v-2022-godu-274566887.html

Сколько заключенных скончались в тюрьмах Грузии в 2022 году?

Сколько заключенных скончались в тюрьмах Грузии в 2022 году?

12 заключенных скончались в клиниках, еще 9 - в тюрьмах 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T16:31+0400

2023-02-04T16:31+0400

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грузия

новости

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сакстат

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. В тюрьмах Грузии в 2022 году скончался 21 заключенный, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 12 заключенных скончались в клиниках, еще девять - в тюрьмах. Что касается причин смерти заключенных, то в официальных документах указано следующее:По данным на 1 января 2023 года, в тюрьмах Грузии содержалось 9,5 тысяч заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сакстат, тюрьма, специальная пенитенциарная служба