https://sputnik-georgia.ru/20230204/vnimaniyu-avtomobilistov-do-kurorta-bakuriani-mozhno-budet-doekhat-tolko-s-zimney-rezinoy-274566723.html

Вниманию автомобилистов: до курорта Бакуриани смогут доехать только подготовленные машины

Вниманию автомобилистов: до курорта Бакуриани смогут доехать только подготовленные машины

Автомобилистов в Грузии призвали использовать зимнюю резину при поездке на горнолыжные курорты 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Департамент патрульной полиции Грузии запретил использование летней резины на дороге от села Цагвери в сторону горнолыжного курорта Бакуриани. По данным ведомства, запрет введен из соображений безопасности из-за снегопада и гололедицы. В департаменте предупредили, что все машины на летней резине будут разворачивать обратно на дороге, где действует запрет.Также департамент рекомендует использовать зимнюю резину и на других дорогах Грузии. На данный момент, по данным департамента автомобильных дорог, ограничения на передвижение транспорта продолжают действовать на горных дорогах местного значения. Все центральные трассы свободны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

бакуриани

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