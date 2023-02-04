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Вниманию автомобилистов: до курорта Бакуриани смогут доехать только подготовленные машины
Вниманию автомобилистов: до курорта Бакуриани смогут доехать только подготовленные машины
Автомобилистов в Грузии призвали использовать зимнюю резину при поездке на горнолыжные курорты 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T16:01+0400
2023-02-04T16:01+0400
2023-02-04T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Департамент патрульной полиции Грузии запретил использование летней резины на дороге от села Цагвери в сторону горнолыжного курорта Бакуриани. По данным ведомства, запрет введен из соображений безопасности из-за снегопада и гололедицы. В департаменте предупредили, что все машины на летней резине будут разворачивать обратно на дороге, где действует запрет.Также департамент рекомендует использовать зимнюю резину и на других дорогах Грузии. На данный момент, по данным департамента автомобильных дорог, ограничения на передвижение транспорта продолжают действовать на горных дорогах местного значения. Все центральные трассы свободны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
бакуриани
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грузия, новости, туризм, бакуриани
Вниманию автомобилистов: до курорта Бакуриани смогут доехать только подготовленные машины
16:01 04.02.2023 (обновлено: 16:35 04.02.2023)
Автомобилистов в Грузии призвали использовать зимнюю резину при поездке на горнолыжные курорты
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Департамент патрульной полиции Грузии запретил использование летней резины на дороге от села Цагвери в сторону горнолыжного курорта Бакуриани.
По данным ведомства, запрет введен из соображений безопасности из-за снегопада и гололедицы.
В департаменте предупредили, что все машины на летней резине будут разворачивать обратно на дороге, где действует запрет.
Также департамент рекомендует использовать зимнюю резину и на других дорогах Грузии.
На данный момент, по данным департамента автомобильных дорог, ограничения на передвижение транспорта продолжают действовать на горных дорогах местного значения. Все центральные трассы свободны.