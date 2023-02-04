https://sputnik-georgia.ru/20230204/vsemirnaya-turistskaya-organizatsiya-oon-opublikovala-statyu-o-vysokogornom-sele-gruzii-274541500.html

Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии

Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии

Необыкновенная природа, богатая история, необыкновенные ландшафты - так описывают высокогорный поселок в Сванетии 04.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-04T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала статью о высокогорном поселке региона Сванетия - Местии - и назвала это место лучшим туристическим направлением. В 2022 году поселок Местиа стал одним из победителей проекта Всемирной туристской организации ООН - "Best Tourism Villages by UNWTO". Местиа была выбрана среди более чем 130 направлений 57 стран мира, что является большим достижением, отмечают в Национальной администрации туризма. "В Местиа, со своей необыкновенной природой и богатой историей, есть замечательные памятники грузинской архитектуры и этнографии. Среди них - церкви, монастыри, традиционные башни и сооружения", - говорится в статье. В статье также подчеркнуто, что в Местии можно насладиться необыкновенными ландшафтами, богатыми лесными массивами и альпинистскими зонами, известными проведением известных спортивных чемпионатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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