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Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии
Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии
Необыкновенная природа, богатая история, необыкновенные ландшафты - так описывают высокогорный поселок в Сванетии 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T11:31+0400
2023-02-04T11:31+0400
2023-02-04T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала статью о высокогорном поселке региона Сванетия - Местии - и назвала это место лучшим туристическим направлением. В 2022 году поселок Местиа стал одним из победителей проекта Всемирной туристской организации ООН - "Best Tourism Villages by UNWTO". Местиа была выбрана среди более чем 130 направлений 57 стран мира, что является большим достижением, отмечают в Национальной администрации туризма. "В Местиа, со своей необыкновенной природой и богатой историей, есть замечательные памятники грузинской архитектуры и этнографии. Среди них - церкви, монастыри, традиционные башни и сооружения", - говорится в статье. В статье также подчеркнуто, что в Местии можно насладиться необыкновенными ландшафтами, богатыми лесными массивами и альпинистскими зонами, известными проведением известных спортивных чемпионатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, сванети, всемирная туристская организация, грузия
туризм, новости, сванети, всемирная туристская организация, грузия
Всемирная туристская организация ООН опубликовала статью о высокогорном селе Грузии
Необыкновенная природа, богатая история, необыкновенные ландшафты - так описывают высокогорный поселок в Сванетии
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала статью о высокогорном поселке региона Сванетия - Местии - и назвала это место лучшим туристическим направлением.
В 2022 году поселок Местиа стал одним из победителей проекта Всемирной туристской организации ООН - "Best Tourism Villages by UNWTO". Местиа была выбрана среди более чем 130 направлений 57 стран мира, что является большим достижением, отмечают в Национальной администрации туризма.
"В Местиа, со своей необыкновенной природой и богатой историей, есть замечательные памятники грузинской архитектуры и этнографии. Среди них - церкви, монастыри, традиционные башни и сооружения", - говорится в статье.
В статье также подчеркнуто, что в Местии можно насладиться необыкновенными ландшафтами, богатыми лесными массивами и альпинистскими зонами, известными проведением известных спортивных чемпионатов.