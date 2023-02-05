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Чемпионат Грузии по футболу стартует 26 февраля
Чемпионат Грузии по футболу стартует 26 февраля
В первом матче сезона-2023 "Самтредиа" примет дома "Телави" 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T13:41+0400
2023-02-05T13:41+0400
2023-02-05T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Матчи первого тура высшей лиги Национального чемпионата Грузии ("Эровнули Лига") стартуют 25 февраля. По информации руководства Национальной лиги, в первом матче сезона-2023 "Самтредиа", вернувшаяся в высшую лигу, примет дома "Телави", а горийское "Дила" встретится с чемпионом прошлого сезона тбилисским "Динамо". Остальные матчи первого тура состоятся 26 февраля. Перерыв в Национальной лиге начнется 9 июня, а возобновятся игры 5 августа. Что касается Лиги 2, то здесь сезон стартует 28 февраля. Болнисский "Сиони" и тбилисский "Локомотив" по итогам прошлого сезона вылетели в Лигу 2. Система в обеих лигах одинаковая – четыре круга, 36 туров. Одна команда выбывает напрямую, а клубы, занявшие восьмое и девятое места, играют в плей-офф против второго и третьего мест следующей лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси
спорт, грузия, новости, тбилиси
Чемпионат Грузии по футболу стартует 26 февраля
В первом матче сезона-2023 "Самтредиа" примет дома "Телави"
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Матчи первого тура высшей лиги Национального чемпионата Грузии ("Эровнули Лига") стартуют 25 февраля.
По информации
руководства Национальной лиги, в первом матче сезона-2023 "Самтредиа", вернувшаяся в высшую лигу, примет дома "Телави", а горийское "Дила" встретится с чемпионом прошлого сезона тбилисским "Динамо".
Остальные матчи первого тура состоятся 26 февраля. Перерыв в Национальной лиге начнется 9 июня, а возобновятся игры 5 августа.
Что касается Лиги 2, то здесь сезон стартует 28 февраля. Болнисский "Сиони" и тбилисский "Локомотив" по итогам прошлого сезона вылетели в Лигу 2.
Система в обеих лигах одинаковая – четыре круга, 36 туров. Одна команда выбывает напрямую, а клубы, занявшие восьмое и девятое места, играют в плей-офф против второго и третьего мест следующей лиги.