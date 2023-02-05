https://sputnik-georgia.ru/20230205/nastoyaschaya-zima-ozhidaetsya-v-gruzii-so-sleduyuschey-nedeli-274578532.html
"Настоящая зима" ожидается в Грузии со следующей недели
"Настоящая зима" ожидается в Грузии со следующей недели
Ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из сибирских степей, заявил метеоролог 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T15:21+0400
2023-02-05T15:21+0400
2023-02-05T15:21+0400
грузия
новости
погода
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273882569_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_801bab96917b1d4f8bed1812a04af434.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. "Настоящая зима": осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, написал метеоролог Коба Партенадзе в социальной сети. По его словам, ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из далеких сибирских степей, который с 6 февраля распространится сначала на территорию Восточной Европы, затем на бассейн Средиземного моря и отдельную часть Черного моря. Как отметил метеоролог, влияние антициклона простирается на обширную территорию с севера, эта динамика характерна для зимних месяцев и часто предшествует выпадению снега в низинах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273882569_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5af4d7a60518a0193f5987840510aadb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, прогноз погоды
грузия, новости, погода, прогноз погоды
"Настоящая зима" ожидается в Грузии со следующей недели
Ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из сибирских степей, заявил метеоролог
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. "Настоящая зима": осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, написал метеоролог Коба Партенадзе в социальной сети.
"Настоящая зима" придет на следующей неделе! Ядро замерзшего воздуха (т. н. "Никола"), идущее из России, вероятно, будет иметь серьезные последствия для значительной части наших регионов... Осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей стране во вторник, 7 февраля", – написал Партенадзе.
По его словам, ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из далеких сибирских степей, который с 6 февраля распространится сначала на территорию Восточной Европы, затем на бассейн Средиземного моря и отдельную часть Черного моря.
Как отметил метеоролог, влияние антициклона простирается на обширную территорию с севера, эта динамика характерна для зимних месяцев и часто предшествует выпадению снега в низинах.