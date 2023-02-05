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"Настоящая зима" ожидается в Грузии со следующей недели

"Настоящая зима" ожидается в Грузии со следующей недели

Ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из сибирских степей, заявил метеоролог 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. "Настоящая зима": осадки в виде дождя и снега ожидаются по всей Грузии со вторника, 7 февраля, написал метеоролог Коба Партенадзе в социальной сети. По его словам, ухудшение погоды вызвано приходом арктического континентального воздушного потока из далеких сибирских степей, который с 6 февраля распространится сначала на территорию Восточной Европы, затем на бассейн Средиземного моря и отдельную часть Черного моря. Как отметил метеоролог, влияние антициклона простирается на обширную территорию с севера, эта динамика характерна для зимних месяцев и часто предшествует выпадению снега в низинах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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