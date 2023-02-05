https://sputnik-georgia.ru/20230205/pisatel-oleg-roy-o-bitve-za-kulturu-otmene-rossii-i-sile-detskikh-knig---video-274574038.html
Писатель Олег Рой о битве за культуру, "отмене" России и силе детских книг - видео
Писатель Олег Рой о битве за культуру, "отмене" России и силе детских книг - видео
Запад вкладывает огромные ресурсы в формирование будущих поколений, которые смотрят на мир так, как это нужно американской власти 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T16:49+0400
2023-02-05T16:49+0400
2023-02-05T16:49+0400
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Россия может распространять свои идеи и ценности через искусство, например, литературу и мультфильмы для детей, ведь они популярны во всем мире. Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель Олег Рой. Почему Запад не в состоянии "отменить" Россию? Что Россия может предложить мировой культуре сегодня? Почему либеральная общественность не заинтересована в возрождении русской культуры? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Писатель Олег Рой о битве за культуру, "отмене" России и силе детских книг - видео
Запад вкладывает огромные ресурсы в формирование будущих поколений, которые смотрят на мир так, как это нужно американской власти
Россия может распространять свои идеи и ценности через искусство, например, литературу и мультфильмы для детей, ведь они популярны во всем мире.
Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель Олег Рой.
Почему Запад не в состоянии "отменить" Россию? Что Россия может предложить мировой культуре сегодня? Почему либеральная общественность не заинтересована в возрождении русской культуры?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.