https://sputnik-georgia.ru/20230205/pisatel-oleg-roy-o-bitve-za-kulturu-otmene-rossii-i-sile-detskikh-knig---video-274574038.html

Писатель Олег Рой о битве за культуру, "отмене" России и силе детских книг - видео

Писатель Олег Рой о битве за культуру, "отмене" России и силе детских книг - видео

Запад вкладывает огромные ресурсы в формирование будущих поколений, которые смотрят на мир так, как это нужно американской власти 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T16:49+0400

2023-02-05T16:49+0400

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Россия может распространять свои идеи и ценности через искусство, например, литературу и мультфильмы для детей, ведь они популярны во всем мире. Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель Олег Рой. Почему Запад не в состоянии "отменить" Россию? Что Россия может предложить мировой культуре сегодня? Почему либеральная общественность не заинтересована в возрождении русской культуры? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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