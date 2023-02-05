https://sputnik-georgia.ru/20230205/politolog-kazakov-ssha-pora-gotovit-plan-svoego-otstupleniya-iz-ukrainy-274574373.html
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать. США будут вынуждены в... 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T09:31+0400
2023-02-05T09:31+0400
2023-02-05T09:31+0400
мультимедиа
видео
в мире
политика
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/05/274574206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd8ff2eef41990bd4e1a90f36eb06975.jpg
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/05/274574206_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5368b971ec899f3403db032d74a3c8d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, сша, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, сша, украина, видео
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать. США будут вынуждены в ближайшее время начать готовить информационную почву для прекращения своего участия в украинском конфликте
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков.
На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.