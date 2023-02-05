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Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины
Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать. США будут вынуждены в... 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T09:31+0400
2023-02-05T09:31+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, сша, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, сша, украина, видео

Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины

09:31 05.02.2023
© video: Sputnik
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Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать. США будут вынуждены в ближайшее время начать готовить информационную почву для прекращения своего участия в украинском конфликте
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков.
На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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