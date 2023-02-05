https://sputnik-georgia.ru/20230205/politolog-kazakov-ssha-pora-gotovit-plan-svoego-otstupleniya-iz-ukrainy-274574373.html

Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины

Политолог Казаков: США пора готовить план своего отступления из Украины

Все эти месяцы американцы настраивали мир на свою безоговорочную победу над Россией на Украине, но сейчас эйфория начала спадать. США будут вынуждены в... 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T09:31+0400

2023-02-05T09:31+0400

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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог, советник руководителя фракции СРЗП в ГД России Александр Казаков. На какие группы раскололись американские элиты по украинскому вопросу? Почему Евросоюз не готов принять в свой состав Украину? В чем главная цель Зеленского? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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