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Премьер Израиля сообщил о компромиссе с президентом России по Ближнему Востоку
Премьер Израиля сообщил о компромиссе с президентом России по Ближнему Востоку
Глава израильского правительства рассказал некоторые детали своей беседы с российским лидером 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T16:59+0400
2023-02-05T16:59+0400
2023-02-05T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.По словам премьера, Иран хочет создать "армию" и разместить ее в Сирии, рядом с границей Израиля.По его словам, был найден компромисс, "который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам"."Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны", – отметил Нетаньяху.Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделает все, чтобы Иран "не получил ядерного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, политика, израиль, иран, сирия, биньямин нетаньяху, владимир путин
в мире, новости, россия, политика, израиль, иран, сирия, биньямин нетаньяху, владимир путин
Премьер Израиля сообщил о компромиссе с президентом России по Ближнему Востоку
Глава израильского правительства рассказал некоторые детали своей беседы с российским лидером
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.
По словам премьера, Иран хочет создать "армию" и разместить ее в Сирии, рядом с границей Израиля.
"Именно Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно… Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое", – рассказал израильский премьер французскому телеканалу LCI.
По его словам, был найден компромисс, "который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам".
"Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны", – отметил Нетаньяху.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделает все, чтобы Иран "не получил ядерного оружия".