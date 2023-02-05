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Премьер Израиля сообщил о компромиссе с президентом России по Ближнему Востоку

Премьер Израиля сообщил о компромиссе с президентом России по Ближнему Востоку

Глава израильского правительства рассказал некоторые детали своей беседы с российским лидером 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T16:59+0400

2023-02-05T16:59+0400

2023-02-05T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нашел с президентом России Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке.По словам премьера, Иран хочет создать "армию" и разместить ее в Сирии, рядом с границей Израиля.По его словам, был найден компромисс, "который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам"."Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны", – отметил Нетаньяху.Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделает все, чтобы Иран "не получил ядерного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, россия, политика, израиль, иран, сирия, биньямин нетаньяху, владимир путин