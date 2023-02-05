https://sputnik-georgia.ru/20230205/sistemu-vodosnabzheniya-budut-razvivat-v-gruzii-274585261.html
Систему водоснабжения будут развивать в Грузии
Систему водоснабжения будут развивать в Грузии
Работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах различных районов 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T22:06+0400
2023-02-05T22:06+0400
2023-02-05T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В 2023 году 60 тысяч семей будут обеспечены постоянной подачей воды, говорится в сообщении администрации правительства. Проблема с водоснабжением в селах Грузии возникла из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры. По данным правительства, работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах и районах. Основная часть работ ведется в городах Джвари и Телави и 27 селах региона Кахети, а также в районе Хоби региона Самегрело - Земо Сванети. Кроме того, власти намерены начать работы по ремонту и прокладке систем водоснабжения в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети, а также в городах и селах Самцхе-Джавахети и Самегрело. При этом работы в Самцхе-Джавахети и Самегрело будут осуществляться по новой схеме, согласно которой выплаты за свою работу компании получат от государства в течение несколько лет по мере завершения этапов работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вода, самцхе-джавахети, самегрело
грузия, новости, общество, вода, самцхе-джавахети, самегрело
Систему водоснабжения будут развивать в Грузии
22:06 05.02.2023 (обновлено: 22:26 05.02.2023)
Работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах различных районов
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В 2023 году 60 тысяч семей будут обеспечены постоянной подачей воды, говорится в сообщении администрации правительства.
Проблема с водоснабжением в селах Грузии возникла из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры.
По данным правительства, работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах и районах.
Уже до конца 2023 года 24-часовое водоснабжение будет в 70 пунктах, что обеспечит улучшение водоснабжение для 200 тысяч человек, в том числе 60 тысяч семей обеспечат подачу воды в дома по трубам.
Основная часть работ ведется в городах Джвари и Телави и 27 селах региона Кахети, а также в районе Хоби региона Самегрело - Земо Сванети.
Кроме того, власти намерены начать работы по ремонту и прокладке систем водоснабжения в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети, а также в городах и селах Самцхе-Джавахети и Самегрело.
При этом работы в Самцхе-Джавахети и Самегрело будут осуществляться по новой схеме, согласно которой выплаты за свою работу компании получат от государства в течение несколько лет по мере завершения этапов работы.