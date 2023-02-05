https://sputnik-georgia.ru/20230205/sistemu-vodosnabzheniya-budut-razvivat-v-gruzii-274585261.html

Систему водоснабжения будут развивать в Грузии

Систему водоснабжения будут развивать в Грузии

Работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах различных районов 05.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. В 2023 году 60 тысяч семей будут обеспечены постоянной подачей воды, говорится в сообщении администрации правительства. Проблема с водоснабжением в селах Грузии возникла из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры. По данным правительства, работы по обеспечению бесперебойной подачи воды ведутся в 165 населенных пунктах и районах. Основная часть работ ведется в городах Джвари и Телави и 27 селах региона Кахети, а также в районе Хоби региона Самегрело - Земо Сванети. Кроме того, власти намерены начать работы по ремонту и прокладке систем водоснабжения в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети, а также в городах и селах Самцхе-Джавахети и Самегрело. При этом работы в Самцхе-Джавахети и Самегрело будут осуществляться по новой схеме, согласно которой выплаты за свою работу компании получат от государства в течение несколько лет по мере завершения этапов работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

самегрело

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