https://sputnik-georgia.ru/20230205/tato-grigalashvili-vybran-luchshim-dzyudoistom-mira-po-itogam-2022-goda-274585812.html

Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года

Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года

IJF провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T23:16+0400

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тато григалашвили

бека гвиниашвили

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили победил в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.Международная федерация дзюдо (IJF) провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год.Кроме Григалашвили представители Грузии победили в номинациях:Победители были объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо