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Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года
Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года
IJF провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T23:16+0400
2023-02-05T23:16+0400
2023-02-05T23:34+0400
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тато григалашвили
бека гвиниашвили
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили победил в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.Международная федерация дзюдо (IJF) провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год.Кроме Григалашвили представители Грузии победили в номинациях:Победители были объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года
23:16 05.02.2023 (обновлено: 23:34 05.02.2023)
IJF провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили победил в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.
Международная федерация дзюдо (IJF) провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год.
Кроме Григалашвили представители Грузии победили в номинациях:
Лучший тренер – наставник сборной Грузии Лаша Гуджеджиани;
Лучший иппон – Бека Гвиниашвили;
Лучший момент – Тато Григалашвили и бельгиец Маттиас Кассе.
Победители были объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.