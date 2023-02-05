Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230205/tato-grigalashvili-vybran-luchshim-dzyudoistom-mira-po-itogam-2022-goda-274585812.html
Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года
Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года
IJF провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T23:16+0400
2023-02-05T23:34+0400
спорт
грузия
новости
тато григалашвили
бека гвиниашвили
международная федерация дзюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267815133_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_3325b70261ae71e2ef4214b8ea1eee2a.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили победил в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.Международная федерация дзюдо (IJF) провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год.Кроме Григалашвили представители Грузии победили в номинациях:Победители были объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267815133_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_44c3f8e56734a7c91f863790f762599d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо

Тато Григалашвили выбран Лучшим дзюдоистом мира по итогам 2022 года

23:16 05.02.2023 (обновлено: 23:34 05.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerДзюдо. Тато Григалашвили
Дзюдо. Тато Григалашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
IJF провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Лучший спортсмен Грузии 2022 года, чемпион мира и Европы Тато Григалашвили победил в номинации Лучший дзюдоист года Международной федерацией дзюдо.
Международная федерация дзюдо (IJF) провела опрос среди болельщиков, по результатам которого были выявлены победители в различных номинациях за 2022 год.
Кроме Григалашвили представители Грузии победили в номинациях:
Лучший тренер – наставник сборной Грузии Лаша Гуджеджиани;
Лучший иппон – Бека Гвиниашвили;
Лучший момент – Тато Григалашвили и бельгиец Маттиас Кассе.
Победители были объявлены на турнире Большого шлема в Париже 5 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0