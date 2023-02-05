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В Тбилиси бастуют курьеры сервиса доставки
В Тбилиси бастуют курьеры сервиса доставки
Курьеры требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T17:31+0400
2023-02-05T17:31+0400
2023-02-05T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Курьеры сервиса доставки еды и товаров Wolt бастуют, они собрались на акцию протеста на площади Республики в центре Тбилиси, рассказывает корреспондент Sputnik с места событий. Курьеры выдвинули конкретные требования к руководству Wolt – в первую очередь они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Как рассказывают курьеры, за несколько дней до акции они общались с администрацией компании, которая попросила их подождать несколько дней. После того, как администрация больше с ними не связывалась, сотрудники Wolt решились на акцию протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, забастовка
грузия, новости, общество, забастовка
В Тбилиси бастуют курьеры сервиса доставки
Курьеры требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Курьеры сервиса доставки еды и товаров Wolt бастуют, они собрались на акцию протеста на площади Республики в центре Тбилиси, рассказывает корреспондент Sputnik с места событий.
Курьеры выдвинули конкретные требования к руководству Wolt – в первую очередь они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.
"Наше требование – повысить тарифы. Много ошибок из-за которых мы теряем доход. Есть ошибка в километрах, которая встречается практически в каждом заказе. Уже несколько месяцев нам говорят, что исправят, но это не исправлено. У них было несколько дней на ответ, ответа от них нет", – сказал один из протестующих курьеров.
Как рассказывают курьеры, за несколько дней до акции они общались с администрацией компании, которая попросила их подождать несколько дней. После того, как администрация больше с ними не связывалась, сотрудники Wolt решились на акцию протеста.