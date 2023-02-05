https://sputnik-georgia.ru/20230205/v-tbilisi-bastuyut-kurery-servisa-dostavki-274579194.html

В Тбилиси бастуют курьеры сервиса доставки

В Тбилиси бастуют курьеры сервиса доставки

Курьеры требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T17:31+0400

2023-02-05T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Курьеры сервиса доставки еды и товаров Wolt бастуют, они собрались на акцию протеста на площади Республики в центре Тбилиси, рассказывает корреспондент Sputnik с места событий. Курьеры выдвинули конкретные требования к руководству Wolt – в первую очередь они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Как рассказывают курьеры, за несколько дней до акции они общались с администрацией компании, которая попросила их подождать несколько дней. После того, как администрация больше с ними не связывалась, сотрудники Wolt решились на акцию протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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