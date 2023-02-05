https://sputnik-georgia.ru/20230205/vengriya-mozhet-po-prezhnemu-pererabatyvat-neft-iz-rossii-274582555.html

Венгрия может по-прежнему перерабатывать нефть из России

Венгрия может по-прежнему перерабатывать нефть из России

Экспортировать в другие страны, в том числе в Венгрию, можно будет только нефтепродукты из нефти нероссийского происхождения 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T19:08+0400

2023-02-05T19:08+0400

2023-02-05T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Венгрия ранее добилась исключения из санкций против российских нефтепродуктов и поэтому после вступления ограничений в силу 5 февраля по-прежнему сможет перерабатывать российскую нефть внутри страны, заявили в министерстве энергетики страны. Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны.В минэнерго объяснили, что после вступления в силу ограничений на российские нефтепродукты 5 февраля с дочернего НПЗ венгерской компании MOL в Братиславе экспортировать в другие страны, в том числе в Венгрию, можно будет только нефтепродукты из нефти нероссийского происхождения. Компания ранее сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%. "Однако в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии. Для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию", - отметили в министерстве. Вступают в силу эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России – что это значит >>В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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