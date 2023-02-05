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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T09:36+0400
2023-02-05T09:36+0400
2023-02-05T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида транспорта движение свободное, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено
Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида транспорта движение свободное, отметили
в ведомстве.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.