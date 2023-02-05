https://sputnik-georgia.ru/20230205/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-gruzii-s-rf-ogranicheno-274573922.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с РФ ограничено

Ограничение введено из-за снегопада и опасности схода лавин 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T09:36+0400

2023-02-05T09:36+0400

2023-02-05T09:36+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида транспорта движение свободное, отметили в ведомстве.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог