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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для грузовиков
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для грузовиков
На участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T18:16+0400
2023-02-05T18:16+0400
2023-02-05T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.При этом на участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для грузовиков
18:16 05.02.2023 (обновлено: 18:22 05.02.2023)
На участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничение введено из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
При этом на участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.