https://sputnik-georgia.ru/20230205/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-otkryto-274579797.html

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто

Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T15:54+0400

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грузия

новости

общество

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе полностью восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом было снято после интенсивных работ по очистке. При этом на участке Гудаури Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели. Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке по очереди. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог