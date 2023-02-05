https://sputnik-georgia.ru/20230205/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-napravlenii-rossii-otkryto-274579797.html
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T15:54+0400
2023-02-05T15:54+0400
2023-02-05T15:54+0400
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новости
общество
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе полностью восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом было снято после интенсивных работ по очистке. При этом на участке Гудаури Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели. Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке по очереди. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России открыто
Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе полностью восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничение на движение транспорта с прицепом и полуприцепом было снято после интенсивных работ по очистке.
При этом на участке Гудаури Коби действует запрет на остановки, а ехать автомобили могут только через лавинозащитные тоннели.
Для транспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов движение по тоннелю осуществляется в одностороннем порядке по очереди.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.