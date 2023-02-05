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Время Ч: китайский аэростат над США, успехи РФ под Артёмовском и скрытая угроза для Ирана
Время Ч: китайский аэростат над США, успехи РФ под Артёмовском и скрытая угроза для Ирана
Американцы часто говорят, что поставят помощь Киеву не сразу, а в течение долгого срока, чтобы всегда иметь возможность для маневра. Именно поэтому обещанные... 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T13:55+0400
2023-02-05T13:55+0400
2023-02-05T14:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, аналитика, в мире, политика, сша, украина, иран, пентагон, видео
мультимедиа, видео, аналитика, в мире, политика, сша, украина, иран, пентагон, видео
Время Ч: китайский аэростат над США, успехи РФ под Артёмовском и скрытая угроза для Ирана
13:55 05.02.2023 (обновлено: 14:24 05.02.2023)
Американцы часто говорят, что поставят помощь Киеву не сразу, а в течение долгого срока, чтобы всегда иметь возможность для маневра. Именно поэтому обещанные Вашингтоном ракеты для системы HIMARS , как заявили в Пентагоне, появятся у Украины только через 9 месяцев
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".