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Время Ч: китайский аэростат над США, успехи РФ под Артёмовском и скрытая угроза для Ирана

Время Ч: китайский аэростат над США, успехи РФ под Артёмовском и скрытая угроза для Ирана

Американцы часто говорят, что поставят помощь Киеву не сразу, а в течение долгого срока, чтобы всегда иметь возможность для маневра. Именно поэтому обещанные... 05.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-05T13:55+0400

2023-02-05T13:55+0400

2023-02-05T14:24+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Зачем Британия просит Украину не использовать свои танки в "неуспешных" операциях? Почему воздушный шар из Китая вызвал переполох в США? На каких направлениях продвигается российская армия в зоне СВО? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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