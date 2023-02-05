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Жителей Тбилиси предупредили о последствиях непогоды
Жителей Тбилиси предупредили о последствиях непогоды
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T21:31+0400
2023-02-05T21:31+0400
2023-02-05T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Компания мэрии Тбилиси "Тбилсервис груп" призвала жителей Тбилиси к осторожности на дорогах во время ожидаемого снегопада. На этой неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру. По данным компании, дороги в столице будут расчищаться по мере необходимости. При этом компания, отвечающая за очистку города, опубликовала номера горячих линий, куда могут обратиться жители пострадавшие от непогоды – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, прогноз погоды, компания "тбилсервисгруп"
грузия, новости, погода, тбилиси, прогноз погоды, компания "тбилсервисгруп"
Жителей Тбилиси предупредили о последствиях непогоды
21:31 05.02.2023 (обновлено: 22:24 05.02.2023)
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру
ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Компания мэрии Тбилиси "Тбилсервис груп" призвала жителей Тбилиси к осторожности на дорогах во время ожидаемого снегопада.
На этой неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру.
"ООО "Тбилсервис груп" призывает население проявить осторожность при передвижении по городу, а тем, у кого на автомобилях нет зимней резины, воздержаться от поездок на машине", – говорится в заявлении компании.
По данным компании, дороги в столице будут расчищаться по мере необходимости.
При этом компания, отвечающая за очистку города, опубликовала номера горячих линий, куда могут обратиться жители пострадавшие от непогоды – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.