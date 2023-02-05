https://sputnik-georgia.ru/20230205/zhiteley-tbilisi-predupredili-o-posledstviyakh-nepogody-274585136.html

Жителей Тбилиси предупредили о последствиях непогоды

Жителей Тбилиси предупредили о последствиях непогоды

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру 05.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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компания "тбилсервисгруп"

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ТБИЛИСИ, 5 фев— Sputnik. Компания мэрии Тбилиси "Тбилсервис груп" призвала жителей Тбилиси к осторожности на дорогах во время ожидаемого снегопада. На этой неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Тбилиси – снегопад и минусовую температуру. По данным компании, дороги в столице будут расчищаться по мере необходимости. При этом компания, отвечающая за очистку города, опубликовала номера горячих линий, куда могут обратиться жители пострадавшие от непогоды – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, тбилиси, прогноз погоды, компания "тбилсервисгруп"