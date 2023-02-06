https://sputnik-georgia.ru/20230206/beyonse-pobila-rekord-gremmi-274615205.html

Бейонсе побила рекорд "Грэмми"

Бейонсе побила рекорд "Грэмми"

До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, который более 20 лет работал с Чикагским симфоническим оркестром 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Певица Бейонсе установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США, завоевав 33 награды, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов. 65-я церемония вручения награды "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти.Примечательно, что Бейонсе не успела к началу рекордной для себя церемонии. Из-за пробок в Лос-Анджелесе певица приехала на нее с большим опозданием. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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