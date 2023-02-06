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Бейонсе побила рекорд "Грэмми"
Бейонсе побила рекорд "Грэмми"
До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, который более 20 лет работал с Чикагским симфоническим оркестром 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T16:25+0400
2023-02-06T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Певица Бейонсе установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США, завоевав 33 награды, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов. 65-я церемония вручения награды "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти.Примечательно, что Бейонсе не успела к началу рекордной для себя церемонии. Из-за пробок в Лос-Анджелесе певица приехала на нее с большим опозданием. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, мировая культура, новости
Бейонсе побила рекорд "Грэмми"
16:25 06.02.2023 (обновлено: 16:30 06.02.2023)
До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти, который более 20 лет работал с Чикагским симфоническим оркестром
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik.
Певица Бейонсе установила рекорд по количеству завоеванных статуэток "Грэмми", вручаемых Академией звукозаписи США, завоевав 33 награды, сообщает РИА Новости
со ссылкой на организаторов.
65-я церемония вручения награды "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.
"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом "RENAISSANCE", Beyoncé стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", - сообщили организаторы на сайте премии.
Певица одержала победу в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучший танцевальный альбом" и "Лучшее R&B исполнение". До Бейонсе обладателем рекордных 32 наград "Грэмми" был дирижер Георг Шолти.
Примечательно, что Бейонсе не успела к началу рекордной для себя церемонии. Из-за пробок в Лос-Анджелесе певица приехала на нее с большим опозданием.