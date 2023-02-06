https://sputnik-georgia.ru/20230206/dvizhenie-k-granitse-s-turtsiey-ogranicheno-dlya-gruzovikov-s-pritsepom-274627286.html

Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом

Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом

На участках дорог Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузов 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T21:11+0400

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грузия

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грузино-турецкая граница

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) ограничено движение на дорогах к границе Грузии и Турции, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По данным ведомства, на участке 90-112 км автомагистрали международного значения Ахалцихе-Ниноцминда, а также на участке Участок 1-36,5 км автодороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи запрещается движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспортных средств свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, грузино-турецкая граница, департамент автомобильных дорог