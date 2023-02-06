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Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом
Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом
На участках дорог Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузов 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T21:11+0400
2023-02-06T21:11+0400
2023-02-06T21:11+0400
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грузино-турецкая граница
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) ограничено движение на дорогах к границе Грузии и Турции, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По данным ведомства, на участке 90-112 км автомагистрали международного значения Ахалцихе-Ниноцминда, а также на участке Участок 1-36,5 км автодороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи запрещается движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспортных средств свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, грузино-турецкая граница, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, грузино-турецкая граница, департамент автомобильных дорог
Движение к границе с Турцией ограничено для грузовиков с прицепом
На участках дорог Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузов
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий (снег, метель, плохая видимость) ограничено движение на дорогах к границе Грузии и Турции, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По данным ведомства, на участке 90-112 км автомагистрали международного значения Ахалцихе-Ниноцминда, а также на участке Участок 1-36,5 км автодороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи запрещается движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест.
Движение других видов транспортных средств свободно.