https://sputnik-georgia.ru/20230206/ekspert-po-energetike-o-potolke-tsen-na-rossiyskuyu-neft---video-274592525.html
Эксперт по энергетике о "потолке цен" на российскую нефть – видео
Эксперт по энергетике о "потолке цен" на российскую нефть – видео
Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Смотрите в... 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T09:55+0400
2023-02-06T09:55+0400
2023-02-06T10:54+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
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Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Эксперт по энергетике о "потолке цен" на российскую нефть – видео
09:55 06.02.2023 (обновлено: 10:54 06.02.2023)
Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Смотрите в видео, что говорит по этому вопросу эксперт по энергетике
Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг. Об этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в видео.