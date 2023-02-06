https://sputnik-georgia.ru/20230206/ekspert-po-energetike-o-potolke-tsen-na-rossiyskuyu-neft---video-274592525.html

Эксперт по энергетике о "потолке цен" на российскую нефть – видео

Эксперт по энергетике о "потолке цен" на российскую нефть – видео

Планы Запада по полному вытеснению российской нефти с мирового рынка обречена на провал, ведь это приведет к взрывному росту цен на черное золото. Смотрите в... 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T09:55+0400

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видео

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экспертное мнение

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Основные покупатели нефти понимают это и никогда не пойдут на такой шаг. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Почему даже МВФ считает, что Россия не пострадает от потолка цен? Зачем в Лондоне создали параллельный газовый хаб для обхода механизма ценового потолка? Как изменится российский экспорт энергоресурсов в будущем? Обо всем этом смотрите в видео.

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