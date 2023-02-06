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Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции
Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции
Гражданин Грузии погиб в Антакье – это небольшой город в самой южной части турецкого побережья Средиземного моря 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T14:55+0400
2023-02-06T14:55+0400
2023-02-06T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции, сообщает "Первый канал" со ссылкой на МИД.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. А в понедельник днем в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9.Дипломатическое представительство Грузии на связи с членами семьи и соответствующими структурами Турции.В результате ночного землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших – 371, пострадали 1 089 человек.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясение в турции 2023, новости, грузия, происшествия, турция
землетрясение в турции 2023, новости, грузия, происшествия, турция
Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции
14:55 06.02.2023 (обновлено: 15:20 06.02.2023)
Гражданин Грузии погиб в Антакье – это небольшой город в самой южной части турецкого побережья Средиземного моря
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Гражданин Грузии погиб во время землетрясения в Турции, сообщает "Первый канал" со ссылкой на МИД.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2 323. А в понедельник днем в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9.
Дипломатическое представительство Грузии на связи с членами семьи и соответствующими структурами Турции.
"В посольство Грузии в Турецкой республике поступило сообщение о смерти гражданина Грузии Н. З. в городе Антакья в результате землетрясения", – заявляют в МИД.
В результате ночного землетрясения серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По информации Минздрава республики, число погибших – 371, пострадали 1 089 человек.
Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.