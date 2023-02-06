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Илия II выразил соболезнования президенту Турции

Илия II выразил соболезнования президенту Турции

Патриарх Грузии пожелал Турции мира, бодрости и скорейшего выздоровления пострадавших 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T23:23+0400

2023-02-06T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Патриархия Грузии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1 541 человек, получили ранения - 9 733. Обрушилось 2 824 здания. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года. Патриарх Грузии пожелал Турции мира, бодрости и скорейшего выздоровления пострадавших. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде. По последним данным Минздрава Сирии, число погибших при землетрясении увеличилось до 461, пострадали 1 326 человек. Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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