https://sputnik-georgia.ru/20230206/kakogo-chisla-prazdnuyut-terendez-2023-data-prazdnika-274615720.html

Какого числа празднуют Терендез 2023? Дата праздника

Какого числа празднуют Терендез 2023? Дата праздника

Терендез или Трндез – древний армянский праздник, который ежегодно празднуют в феврале – это одно из самых массовых и любимых торжеств в Армении 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T17:28+0400

2023-02-06T17:28+0400

2023-02-06T17:28+0400

справки

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После принятия христианства в Армении языческий праздник привязали к одному из главных церковных праздников – Сретению Господня. Какого числа празднуют Терендез в 2023 году и точную дату древнего армянского праздника, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа празднуют Терендез? Сретение Господне или Тъярнэндарач (встреча с Творцом) Армянская апостольская церковь ежегодно празднует 14 февраля - на 40-й день после Богоявления. Армянская церковь празднует Богоявление как единый праздник Рождества и Крещения Господня 6 января. Праздник Терендез возник в Армении в языческие времена и символизировал проводы зимы и радостное ожидание весны. В древние времена в праздник армяне поклонялись богу Огня – громовержцу Ваагну. Легенда повествует, что Ваагн, рожденный из божественного огня утреннего Солнца, убил дракона, который охранял источник воды, и давал воду людям только в обмен на человеческие жертвы. Убив дракона, Ваагн освободил источник – вода потекла свободно, земля зацвела. Так огонь помог победить зиму. Терендез в дохристианские времена отмечали как фестиваль пробуждения природы, так как люди верили, что сила огня может сломать холод зимы и сделать поля плодородными. Поэтому в праздник в Армении зажигали костры, чтобы помочь Солнцу ускорить приход весны. Люди верили, что погода после праздника Терендез становилась теплее. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки