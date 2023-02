https://sputnik-georgia.ru/20230206/konets-blizok-evropa-otvorachivaetsya-ot-ukrainy-274613468.html

Конец близок. Европа отворачивается от Украины

Киев требует от западных союзников все больше оружия, но те задумываются о последствиях и не торопятся соглашаться 06.02.2023, Sputnik Грузия

Кроме того, Зеленского обвинили в коррупции и провоцировании ядерной войны. Как меняются настроения европейцев — в материале Михаила Краткова для РИА Новости.Неуемный аппетитЕще не успев получить натовские танки, киевский режим выпрашивает боевые самолеты и корабли. В частности замглавы МИД Украины Андрея Мельника, бывшего посла в Германии, выгнанного оттуда после многочисленных скандалов, интересуют 93 многоцелевых истребителя Tornado, а также подводная лодка класса HDW 212A, с помощью которой он надеется победить Россию на Черном море.Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил The Washington Post, что летом Киев захватит Крым и тем дело не ограничится. По его словам, Россия развалится на несколько частей и окажется под внешним контролем. При этом, заверил он, риска ядерной войны нет.На Западе прохладно восприняли наполеоновские планы бандеровцев. К примеру, издание Politico со ссылкой на Пентагон сообщило, что в США вообще не уверены в возможности захвата Крыма. В The New York Times утверждают, что Пентагон не даст Киеву F-16, хотя Джо Байден готов разрешить это третьим странам, если те захотят. К примеру, Дании и Нидерландам.По данным социологической службы Euroskopi, 60% немцев и австрийцев поддержали бы территориальные уступки Киева в обмен на мир. С ними согласны 54% греков, половина испанцев и итальянцев. Даже в Польше за это 42% респондентов.Ядерное предупреждениеСторонников мира много. Один из них — президент Хорватии Зоран Миланович. Он упрекает страны Запада в неспособности понять логику российских властей. В частности указывает, что Евросоюз и США могут сколько угодно морализировать на тему Косово, но ведь Москва сделала ровно то же самое с Крымом. Миланович уверен, что полуостров никогда не станет украинским, а поставки Киеву оружия считает "безумием", затягивающим кризис.Хорватский лидер опасается, что русские применят ядерное оружие. Однако винит в этом не Москву, а тех, кто ввязался в конфликт со сверхдержавой. С 2014 по 2022 год Запад непрерывно провоцировал Россию. По мнению Милановича, наибольшую цену за такую политику придется заплатить европейцам. Американцы же, как всегда, заработают на войне.Позицию Запада Миланович называет аморальной. По его оценкам, потери ВСУ — от 100 до 150 тысяч. Украина может остаться вообще без мужчин. Что касается переданных Киеву танков — российская армия их тоже уничтожит.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном. По его словам, Россия усилит наступление. Запад, поставляя Киеву все больше оружия, в конце концов дойдет до военной интервенции. И тогда ядерная война более чем вероятна.Но даже если удастся избежать самого худшего сценария, социальной структуре ЕС все равно скоро придет конец, уверен Орбан. Атеизм и "гендерные идеологии" уступят место традиционным ценностям, включая религию. И это единственный шанс на спасение европейской цивилизации. Причем православные христиане должны сыграть в этом важную роль.Левое сопротивлениеГлава МИД ФРГ Анналена Бербок рассуждает о войне с Россией. А один из лидеров Левой партии Германии Сара Вагенкнехт считает президента Украины коррупционером, втягивающим Берлин в прямое столкновение с Москвой. "Они должны воевать до последнего украинца, мы же, как защитники демократических ценностей, — обеспечивать их всем необходимым для убийств", — возмущается она.На самом деле Киеву нужно не оружие стран НАТО, а их армии, потому что только так можно победить Россию. И поставки касок, пушек и танков — лишь этапы на пути к главной цели. Приведет ли это к третьей мировой, Зеленского не интересует. Безразлична ему и судьба крымчан, подчеркивает Вагенкнехт.Крупнейшая французская оппозиционная партия "Непокоренная Франция" тоже против накачки Украины оружием и ускоренного вступления в Евросоюз. Лидер "непокоренных" Жан-Люк Меланшон полагает, что прежде Киев должен повысить уровень жизни украинцев, а поставки танков и другого вооружения требует рассматривать в парламенте.Глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель также заявил, что президент Эммануэль Макрон не должен в одиночку принимать решения, которые могут привести к войне с Россией.Голос народаЗаведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова отметила, что, по данным соцопросов, сторонников мира любой ценой в Европе около 33%. Вместе с тем 22% ждут военной победы Украины.Украинский кризис играет большую роль во внутренней политике европейских стран. Экономическая ситуация сложная, цены растут. Осенью в Польше парламентские выборы, и пока там предпочтительнее выглядит оппозиция.Руководитель центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский думает, что определенные перемены возможны и в Париже. "Во Франции левые и крайне правые критикуют расходы на оружие для Украины. Они не особо вникают в суть конфликта, но их беспокоят экономика и преступность. На фоне массовых протестов и отсутствия абсолютного большинства в парламенте Макрон способен подкорректировать отношение к Киеву, так как с его стороны это наиболее безболезненная уступка. Но об этом пока рано говорить", — объясняет специалист.В целом, опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что большинство европейцев против отправки войск на Украину. Поэтому власти и твердят, что они — не сторона конфликта, и даже предлагают посреднические услуги. Однако в какую сторону сдвинется европейская политика в будущем, неизвестно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

2023

