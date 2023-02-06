https://sputnik-georgia.ru/20230206/lavrov-o-situatsii-na-ukraine-i-sotrudnichestve-rossii-i-iraka---video-274625211.html

Лавров о ситуации на Украине и сотрудничестве России и Ирака - видео

Лавров о ситуации на Украине и сотрудничестве России и Ирака - видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с главой МИД Ирака в понедельник провел совместную пресс-конференцию. Смотрите в видео полную запись... 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T18:43+0400

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2023-02-06T18:43+0400

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"Срыв Минских соглашений для вооружения Украины был задачей Запада — это признали все те, кто их подписывал". Об этом заявил Лавров на встрече с главой МИД Ирака в Багдаде. Также глава МИД РФ коснулся вопроса подготовки встречи Владимира Путина с премьером Ирака и рассказал о сотрудничестве двух стран.

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