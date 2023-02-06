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Лавров о ситуации на Украине и сотрудничестве России и Ирака - видео
Лавров о ситуации на Украине и сотрудничестве России и Ирака - видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с главой МИД Ирака в понедельник провел совместную пресс-конференцию. Смотрите в видео полную запись... 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T18:43+0400
2023-02-06T18:43+0400
2023-02-06T18:43+0400
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сергей лавров
лавров
россия
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"Срыв Минских соглашений для вооружения Украины был задачей Запада — это признали все те, кто их подписывал". Об этом заявил Лавров на встрече с главой МИД Ирака в Багдаде. Также глава МИД РФ коснулся вопроса подготовки встречи Владимира Путина с премьером Ирака и рассказал о сотрудничестве двух стран.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, лавров, россия, видео
видео, мультимедиа, сергей лавров, лавров, россия, видео
Лавров о ситуации на Украине и сотрудничестве России и Ирака - видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с главой МИД Ирака в понедельник провел совместную пресс-конференцию. Смотрите в видео полную запись выступления Сергея Лаврова
"Срыв Минских соглашений для вооружения Украины был задачей Запада — это признали все те, кто их подписывал". Об этом заявил Лавров на встрече с главой МИД Ирака в Багдаде. Также глава МИД РФ коснулся вопроса подготовки встречи Владимира Путина с премьером Ирака и рассказал о сотрудничестве двух стран.