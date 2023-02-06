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Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси
Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси
Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T01:49+0400
2023-02-06T01:49+0400
2023-02-06T01:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисский международный аэропорт. Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле. Отмена рейсов была принята по рекомендации Гидрометслужбы Согласно информации телеканала, Тбилисский международный аэропорт работает без сбоев, и другие рейсы выполняются в соответствии с планом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, стамбул, погода, тбилисский международный аэропорт, turkish airlines
грузия, новости, стамбул, погода, тбилисский международный аэропорт, turkish airlines
Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси
Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисский международный аэропорт.
Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле. Отмена рейсов была принята по рекомендации Гидрометслужбы
Согласно информации телеканала, Тбилисский международный аэропорт работает без сбоев, и другие рейсы выполняются в соответствии с планом.