https://sputnik-georgia.ru/20230206/otmeneny-chetyre-aviareysa-iz-stambula-v-tbilisi-274588080.html

Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси

Отменены четыре авиарейса из Стамбула в Тбилиси

Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T01:49+0400

2023-02-06T01:49+0400

2023-02-06T01:49+0400

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тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Отменены два рейса авиакомпании Pegasus и два рейса Turkish Airlines из Стамбула в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисский международный аэропорт. Из-за ожидаемого сильного снегопада в Турции отменено 170 рейсов, запланированных на понедельник из Стамбуле. Отмена рейсов была принята по рекомендации Гидрометслужбы Согласно информации телеканала, Тбилисский международный аэропорт работает без сбоев, и другие рейсы выполняются в соответствии с планом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, стамбул, погода, тбилисский международный аэропорт, turkish airlines